Fototrappole e agenti in campo a Cesena contro i furbetti dei rifiuti

CESENA. Sei fototrappole e 10 agenti in campo contro i furbetti dei rifiuti provenienti dal Forlivese. Il Comune di Cesena ha sottoscritto un contratto con una ditta specializzata al fine di sperimentare nuovi strumenti per il controllo e l’eventuale sanzione per chi conferisce in modo scorretto i propri rifiuti sul territorio. “Negli accertamenti delle violazioni – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – la Polizia municipale ha rilevato un aumento consistente del fenomeno della migrazione dei rifiuti. Molte persone, soprattutto lungo in confine tra Cesena e Bertinoro, abbandonano i loro rifiuti nel nostro territorio dai comuni forlivesi confinanti per sfuggire alle stringenti regole introdotte da altri gestori del servizio. È un fenomeno rilevante sia per gli ingombranti abbandonati sia per la mancata differenziata”.

Il Corpo di Polizia Municipale nel 2018 ha elevato 176 verbali per infrazioni legate allo scorretto conferimento dei rifiuti e dall’inizio dell’anno i verbali sono già 91.

Il Servizio rifiuti del Comune ha monitorato costantemente la situazione, individuando le situazioni di maggiore degrado dove concentrare i controlli ed i servizi di pulizia. È stato inoltre completato il percorso per abilitare 10 ulteriori “agenti accertatori” tra i dipendenti del Comune e di Hera che hanno ricevuto la nomina da parte del sindaco: queste nuove figure affiancheranno la Polizia municipale negli accertamenti sul campo e potranno segnalare le infrazioni rilevate sul territorio. “Infine, resta preziosissima la rodata collaborazione con le guardie giurate del Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie che esercitano attività di informazione, sorveglianza e accertamento di infrazioni sul tema della gestione dei rifiuti” spiega una nota del Comune che annuncia per rendere ancora più capillare l’attività di sorveglianza l’introduzione di “sei telecamere ad alta definizione con visore notturno che affiancano le altre in dotazione alla Municipale che saranno gestite per la parte tecnica con il supporto del servizio acquisito. “Ciò – prosegue l’assessora Lucchi – renderà molto più presente l’occhio del Comune sul territorio e permetterà il controllo di molte più situazioni, oltre a permettere agli agenti di procedere con maggiore speditezza all’attività sanzionatoria basata sui filmati provenienti dalle telecamere già posizionate”.