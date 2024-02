Forlimpopoli, volontari in azione sabato 3 febbraio per la cura del verde pubblico

Torna anche quest’anno la Giornata invernale di cura del verde pubblico a Forlimpopoli. Cittadini volontari che si prendono cura delle piante di parchi e giardini pubblici, un esempio concreto di cura del bene comune. In prima fila le associazioni Funghi e Flora e Gruppo Alpini di Forlimpopoli e le altre realtà aderenti alla Consulta Ambiente del Comune.

Appuntamento alle ore 8,15 di sabato 3 febbraio al parcheggio del Parco Urbano Luciano Lama, punto di partenza delle squadre coordinate dal Pastore degli Alberi Guido Braschi e dall’ufficio Ambiente.

Forlimpopoli prevede due giornate annuali con i volontari per la cura del verde: una in autunno ed una ad inverno inoltrato. In particolare si presta attenzione alle piccole potature e alla manutenzione degli alberi dei bimbi nati. L ’occasione è utile anche per chi volesse associarsi a Funghi e Flora ed al gruppo Alpini; chi fosse interessato può trovare i recapiti in rete o presentarsi direttamente sabato mattina.