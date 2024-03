Forlimpopoli, Segavecchia 2024, che successo: “Oltre 20mila persone in due giorni”

Il saggio rinvio a domenica 17 marzo è stata una scelta lungimirante e la Segavecchia 2024 va in archivio con un grande successo di pubblico. Tra sabato 2 e domenica 17 marzo - recita una nota degli organizzatori - oltre 20.000 persone di tutte le età hanno affollato le strade del centro storico di Forlimpopoli, provenienti da ogni angolo della Romagna e non solo per partecipare all’evento e godere dell’atmosfera magica e gioiosa che ha pervaso la città per otto giorni consecutivi.

Così Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli: “Dopo il rinvio a causa del maltempo, la Segavecchia si è chiusa domenica 17 marzo nel modo migliore e con grandissimo successo. Partita in sordina al mattino, la festa è andata via via crescendo durante il pomeriggio. Migliaia di persone sono giunte a Forlimpopoli per assistere alla tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi, fino ad arrivare alla sfilata notturna con il taglio della Vecchia. Mai viste così tante persone come quest’anno in questa occasione. Quindi voglio esprimere la grande soddisfazione dell’Amministrazione per l’ottimo risultato globale conseguito dalla Segavecchia 2024 che ha saputo creare una bellissima atmosfera anche con la tombola e gli straordinari fuochi d’artificio finali.

Un enorme ringraziamento va infine a tutta l’organizzazione, a partire dall’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, organizzatore della festa, di cui è presidente Mirco Campri, alle tante associazioni che hanno collaborato, ai carristi che si impegnano durante tutto l’anno, ai titolari delle giostre e a tutti i volontari impegnati nella buona riuscita dell’evento. La Segavecchia ci appartiene, fa parte della nostra identità e quest’anno più che mai è stato dimostrato il grande amore che i forlimpopolesi e non solo provano nei suoi confronti”.

La dichiarazione di Mirco Campri, Presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese organizzatore della festa: “Domenica si è chiusa la Segavecchia 2024, un’edizione davvero strepitosa. In termini di partecipazione è stata una delle migliori degli ultimi anni. Nonostante gli imprevisti, è stato un grandissimo successo, radicato nell’affetto di tutti coloro che amano Forlimpopoli e la Segavecchia. Sono davvero molto soddisfatto perché, anche se quest’anno la festa è stata diversa a causa del rinvio che ci ha portato a dover rimodulare il programma finale, nel complesso tutto ha funzionato nel migliore dei modi”.