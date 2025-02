Forlimpopoli, “Giornata di cura del verde cittadino” sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio a Forlimpopoli si recupera la Giornata di cura del verde cittadino, dopo il rinvio della settimana scorsa a causa del maltempo. Il ritrovo è fissato per le ore 8 al parcheggio del Parco Urbano “Luciano Lama”, dove saranno raccolte le iscrizioni dei volontari.

Da qui, intorno alle ore 8,20, partiranno le squadre che sotto la guida esperta del Pastore degli Alberi eseguiranno attività di pulizia e piccoli interventi di manutenzione. Al temine dei lavori è previsto un pranzo conviviale per tutti i volontari, preparato dal Gruppo Alpini nella loro sede in via Giardino 23. La Giornata di cura del verde cittadino è promossa dal Comune di Forlimpopoli insieme all’associazione “Funghi e Flora” e al Gruppo Alpini e con il patrocinio della Consulta Ambiente, con l’intento di coinvolgere i cittadini nel mantenimento di quell’importante bene comune che è rappresentato dagli spazi verdi.

Tutti i cittadini sono inviati a partecipare e a prendersi, così, cura del bene comune.

Per info: gralpforlimpopoli@gmail.com

Oppure 340 0864959 (Fabio)