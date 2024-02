Forlimpopoli, 22mila euro per associazioni culturali e sportive: c’è tempo fino al 29 marzo

Il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione contributi economici per sostenere le iniziative primaverili ed estive delle associazioni cittadine che operano nei settori culturale, turistico e sportivo. A questo scopo ha stanziato complessivamente 22mila euro, di cui 16mila per le attività di ambito culturale-turistico e 6mila per le attività sportive

Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 del 29 marzo. Possono fare richiesta le associazioni ed enti no-profit con sede legale e/o operativa sul territorio di Forlimpopoli iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore e le associazioni o società sportive dilettantistiche.

Di vario tipo le attività e i progetti che possono beneficiare del contributo. Fra essi quelli di promozione culturale, turistica e sportiva, quelli volti a valorizzare i beni culturali, ambientali e le tradizioni locali o a sostenere la cultura eno-gastronomica; le iniziative a favore delle politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria, della legalità e della solidarietà. Il bando completo e tutta la documentazione necessaria per presentare le domande sono pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli www.comune.forlimpopoli.fc.it nella sezione servizi/bandi.