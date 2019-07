Forlimpopoli, travolto in bici, grave 86enne

FORLIMPOPOLI. Grave incidente stradale questa mattina alle 8.30 a Forlimpopoli, in via Duca D'Aosta. Un anziano di 86 anni è stato travolto da una auto che lo seguiva e che lo ha sbalzato sul cofano e poi a terra. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della Polizia Locale di Forlì. L'uomo è stato portato al Bufalini di Cesena. L'auto che lo ha colpito si è poi scontrata con un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta.

Nessuna delle conducenti è rimasta ferita.