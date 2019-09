Forlimpopoli, rapina in farmacia

FORLIMPOPOLI. Un uomo, probabilmente armato, ha rapinato intorno all'orario di chiusura la farmacia Tognoli, in viale Vittorio Veneto a Forlimpopoli. Il malvivente, con il volto travisato, è entrato in azione quando all'interno c'era solo il titolare, lo ha minacciato e si è fatto consegnare i soldi in cassa. Poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora in via di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Meldola e quelli della stazione di Forlimpopoli.

