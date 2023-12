Volontari per l’alluvione, si innamorano e si trasferiscono a Forlì: “In mezzo al fango, tutti avevano la forza di sorridere e stare uniti”

Sono arrivati a Forlì per portare il loro aiuto durante i primi giorni dell’alluvione, ma non potevano sapere che, nonostante quel tragico evento, tra loro sarebbe scoppiato l’amore. E dovendo iniziare una nuova vita insieme, perchè non lasciare le rispettive città e vivere proprio a Forlì, la città che hanno aiutato e che li ha fatti incontrare? È la storia di Andrea e Cristina, che dopo poche settimane dall’arrivo a maggio, si sono fidanzati e ora sono diventati residenti di Forlì. «Io sono di Biella e Andrea di Padova, anche se era a Pordenone nei vigili del fuoco – racconta Cristina –. Sono arrivata a Forlì per l’alluvione il 27 maggio con l’associazione Mamayovò, di cui sono socia fondatrice, e sono rimasta fino alla fine di luglio. Il 2 giugno avevo l’incarico di seguire i volontari che erano in viale Bologna a pulire il magazzino di un idraulico e lì ho incontrato Andrea. Lui era su alcuni scaffali perché c’era da ripulire e ha chiesto a noi volontari chi voleva salire e sono andata io. Così ci siamo conosciuti». «Io sono arrivato il 17 maggio – racconta Andrea – con la comunicazione d’emergenza dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, poi siccome avevo colleghi qui a Forlì, dal 2 al 4 giugno sono tornato per aiutare loro e con Cristina ci siamo potuti vedere insieme agli altri amici e volontari con i quali si era creato un bel clima». Una storia cresciuta pian piano come tante, ma senza intralciare l’attività di aiuto alle famiglie alluvionate. «A Biella facevo la baby sitter – riprende Cristina – quindi ho potuto gestire il mio tempo. Sono sempre stata una volontaria, ho fatto anche l’Ucraina. Appena ho saputo cosa era successo qui, il tempo di sistemare le cose a casa e sono partita per venire a Forlì». In una situazione comunque non facile da gestire. «Le cose che ci hanno colpito in quei giorni – ricordano – sono la quantità di fango e il fatto che le persone, nonostante quello che gli era successo, avevano la forza di sorridere e la voglia di stare uniti».

Dopo i primi mesi la decisione di vivere proprio a Forlì, la città “galeotta”. «Dopo che ci eravamo messi insieme – spiega Cristina – Andrea mi ha detto che si sarebbe messo in mobilità e sarebbe venuto a Biella da me, ma mi sarei sentita in colpa a fare rinunciare solo lui ai suoi affetti, ai suoi amici. Così gli ho detto che avremmo ricominciato da zero insieme e abbiamo scelto Forlì». «Al Rockin’1000 di Cesena – ricorda Andrea – ho preparato la Pec per fare domanda di mobilità a Forlì e ho fatto schiacciare a Cristina il tasto invia». Dal 30 ottobre Andrea fa parte del Distaccamento vigili dei fuoco di Rocca San Casciano. «Qualche giorno prima però – racconta Cristina – siamo stati in Uganda dove l’associazione Mamayovò si occupa di tre orfanotrofi e dove ho adottato una bambina che si chiama Benisha. La piccola lo ha chiamato daddy quando si sono visti, quindi mia figlia ha scelto lui come papà». Da un mese e mezzo Andrea e Cristina vivono insieme a Vecchiazzano, in attesa di trasferirsi nella casa presa in affitto a Fratta. Ora che la situazione si è tranquillizzata rispetto all’emergenza iniziale, il Forlivese, con le colline e la montagna, pare l’ideale per Andrea e Cristina. «Finora ogni cosa che mi capita mi conferma la bontà della scelta – dice la ragazza – ci siamo fatti nuovi amici, che ci hanno aiutato tantissimo. Non ho parole per ringraziarli».

Se nessun forlivese potrà parlare dell’alluvione come qualcosa da ricordare in positivo, per questa coppia il primo incontro sarà per sempre legato a quei giorni di maggio: «Ci chiedono spesso come mai siamo qui a Forlì. Quando lo raccontiamo di solito le ragazze finiscono in lacrime, la parte maschile resta un po’ sorpresa». Cosa rimarrà di quei giorni? «Tutti si sono rimboccati le maniche – dice Andrea – nessuno si è tirato indietro, c’è stata subito la voglia di togliere il fango e ripartire». «A me – conclude Cristina – oltre alla “family fango” come ci siamo chiamati noi volontari che lavoravamo insieme, rimarrà il ricordo del valzer ballato nel fango con l’idraulico che avevamo aiutato. Un ricordo che mi rimarrà per sempre».