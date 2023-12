Volontari per l’alluvione, si innamorano e si trasferiscono a Forlì

Sono arrivati a Forlì per portare il loro aiuto durante i primi giorni dell’alluvione, ma non potevano sapere che, nonostante quel tragico evento, tra loro sarebbe scoppiato l’amore. E dovendo iniziare una nuova vita insieme, perchè non lasciare le rispettive città e vivere proprio a Forlì, la città che hanno aiutato e che li ha fatti incontrare? È la storia di Andrea e Cristina, che dopo poche settimane dall’arrivo a maggio, si sono fidanzati e ora sono diventati residenti di Forlì. «Io sono di Biella e Andrea di Padova, anche se era a Pordenone nei vigili del fuoco – racconta Cristina –. Sono arrivata a Forlì per l’alluvione il 27 maggio con l’associazione Mamayovò, di cui sono socia fondatrice, e sono rimasta fino alla fine di luglio. Il 2 giugno avevo l’incarico di seguire i volontari che erano in viale Bologna a pulire il magazzino di un idraulico e lì ho incontrato Andrea. Lui era su alcuni scaffali perché c’era da ripulire e ha chiesto a noi volontari chi voleva salire e sono andata io. Così ci siamo conosciuti». «Io sono arrivato il 17 maggio – racconta Andrea – con la comunicazione d’emergenza dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, poi siccome avevo colleghi qui a Forlì, dal 2 al 4 giugno sono tornato per aiutare loro e con Cristina ci siamo potuti vedere insieme agli altri amici e volontari con i quali si era creato un bel clima». Una storia cresciuta pian piano come tante, ma senza intralciare l’attività di aiuto alle famiglie alluvionate.

