“Vi brucio la casa”: maltratta e minaccia i genitori, 58enne arrestato a Forlì

Nei giorni scorsi la Polizia di Forlì, ha arrestato in flagranza “differita” un uomo per il reato di maltrattamenti ed estorsione. Alla Sala Operativa della Questura è giunta una richiesta di soccorso per l’ennesima aggressione da parte di un uomo di 58 anni che stava minacciando gli anziani genitori per ottenere del denaro. Le Volanti, appena giunte sul posto, hanno sentito le vittime e bloccato l’uomo, ma, soprattutto, hanno acquisito da un testimone un “audio” che conteneva la registrazione vocale dell’aggressione da parte dell’uomo che, vistosi negare il denaro richiesto, ha minacciato di incendiare l’abitazione. Ai poliziotti le vittime hanno raccontato che la condotta di vessazione volta ad estorcere denaro era in atto da tempo e che purtroppo stava degenerando. Infatti, già nei giorni precedenti, le vittime erano state in Questura per raccontare i fatti agli investigatori della Squadra Mobile che seguivano il caso. Dalle indagini, infatti, erano emerse numerose molestie e minacce per ottenere denaro, delle vere e proprie richieste “estorsive”, alla base delle quali si ritiene sussistere un problema di abuso di sostanze stupefacenti. La situazione si è aggravata e diventata fuori controllo a tal punto che i parenti, ormai esasperati, sono stati costretti a richiedere l’intervento della Polizia perché l’uomo minacciava di bruciare la casa.

Decisiva è stata la registrazione audio delle minacce che, in base alla normativa introdotta dalla legge “Roccella”, consente, in casi come questo, di poter effettuare l’arresto in flagranza “differita”.