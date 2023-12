Unica Reti e i Comuni di Forlì e Cesena alleati: 50mila euro per due acquedotti in Etiopia

Dopo il successo conseguito dalla campagna di sensibilizzazione per il plastic-free intitolata “Verde Aqva-docendo discimus”, promossa da Unica Reti e dai 30 Comuni Soci per ridurre l’uso delle bottiglie in plastica nelle scuole di Forlì-Cesena, nel 2022 è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione solidale intitolata “L’acqua è un dono. Ricambialo!”. Il progetto “L’acqua è un dono” è un’iniziativa di Unica Reti e dei suoi 30 Comuni soci, fra cui Cesena e Forlì che, in collaborazione con il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” e in stretta collaborazione con l’organizzazione umanitaria CVM (Comunità Volontari nel Mondo), attraverso una campagna di fundraising si è posto l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a interventi dedicati alla produzione di acqua potabile per paesi poveri. Il progetto, già parzialmente realizzato, prevede la riqualificazione e potabilizzazione di due acquedotti per l’acqua potabile al servizio di circa 6.500 persone dei villaggi di Genborae e Doma, in Etiopia.

Attraverso la campagna solidale sono stati raccolti 50.000 euro, di cui 30.000 euro donati dai 30 Comuni soci di Unica Reti che hanno rinunciato a una quota di dividendi loro spettanti. Altri 10.000 euro sono stati versati direttamente dalla società, e ulteriori 10.000 euro sono stati raccolti da imprese del territorio. Il 21 dicembre 2023 la somma è stata ufficialmente donata al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo per provvedere al completamento degli interventi programmati e già avviati.