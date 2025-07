Un forlivese nella Nazionale di calcio sordi

Per il 31enne forlivese Simone Peloni da qualche tempo è iniziata l’esperienza nella rosa della Nazionale italiana sordi di calcio. A novembre, l’impegno alle Olimpiadi di Tokyo. Un traguardo che non solo premia anni di dedizione e passione sul campo, ma che porta lustro all’intera comunità. Peloni ha dimostrato sin da bambino una vocazione per il calcio, superando con determinazione le sfide legate alla sua sordità.

«Gioco da quando ho 6 anni – racconta il calciatore che è alla sua seconda convocazione in Nazionale –, questa stagione ho anche militato in terza categoria nel Carpinello. La sordità, per quanto possa sembrare invalidante, non è mai stata un vero e proprio ostacolo. Per quanto mi riguarda, gioco con gli apparecchi e, quindi, non è un problema. Poi al massimo se un compagno mi chiama palla posso dire di non averlo sentito, così ho la scusa per non passargliela. Ovviamente si scherza».

Un’opportunità, quella di indossare la maglia azzurra che è arrivata un po’ per caso. «Attraverso alcuni video e campagne di sensibilizzazione, sono venuto a conoscenza dell’esistenza della Nazionale italiana sordi di calcio – prosegue il 31enne forlivese –. E’ stato lì che ho deciso di provare questa esperienza. E’ un momento di profonda e rara connessione umana con un fantastico gruppo di ragazzi che, nonostante veda pochi giorni l’anno’, ho la sensazione di conoscere da una vita. Qualche settimana fa abbiamo anche disputato un’amichevole in Inghilterra, è stato stupendo anche se mi sono mangiato un gol».

La storia di Simone è anche un potente messaggio di inclusione e di come la passione e la perseveranza possano abbattere qualsiasi barriera. «Sono convinto che il gioco di squadra sia indispensabile nella vita per crescere e per maturare, condividere un problema rende più semplice la fratellanza – spiega il calciatore –. Purtroppo la società non è stata sufficientemente inclusiva nei tempi passati con chi ha problemi uditivi. Oggi per fortuna, in seguito alla sensibilizzazione mediatica e ad oggettivi miglioramenti tecnologici, chi ha un problema di udito dalla nascita, può vivere felice e in modo inclusivo rispetto ad un tempo. Nel mio caso, molto importanti sono state le buone compagnie. La sordità è una disabilità che può inficiare sulle relazioni e si può creare un disagio, non per tutti è facile accettare questa condizione e chiedere di ripetere se non si ha capito». Tornando al calcio e alla Nazionale, la prossima tappa saranno le Olimpiadi in Giappone. “L’obiettivo è arrivare tra le prime tre squadre classificate – conclude Peloni –. Se poi otteniamo un risultato che va oltre, ancora meglio».