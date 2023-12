Tredozio verso le elezioni. Vietina: “Lascerei volentieri se ci fosse qualcuno con le capacità di guidare il Comune”

Anche a Tredozio c’è fermento in vista delle elezioni della prossima primavera. L’attuale sindaca uscente, Simona Vietina, non si sbilancia anche se è disposta a fare un passo indietro se necessario. «Non nascondo che se ci fosse qualcuno con il desiderio, il tempo e le capacità di guidare il Comune, lascerei volentieri - dice la diretta interessata -. Ovviamente questo è un momento molto difficile per Tredozio e se non ci fosse nessun candidato con queste caratteristiche, da parte mia sarebbe irresponsabile mollare». Insomma, ci sono dei ragionamenti in corso. Va precisato che per Simona Vietina si tratterebbe del terzo mandato qualora decidesse di presentarsi alle elezioni del 2024. Nel 2019 la prima cittadina, all’epoca anche parlamentare di Forza Italia, è stata confermata alla guida del Municipio con una percentuale che non ha lasciato dubbi: il 71,39%. La candidata di Tredozio ha avuto la meglio su Andrea Rossi di Impegno civico che ha ottenuto il 28,61%. Anche questo è un nodo che dovrà essere sciolto: cinque anni fa Vietina era tra le file del centrodestra, oggi è la coordinatrice regionale della Democrazia Cristiana. Un cambio che non è passato inosservato al coordinatore del territorio forlivese di Fratelli d’Italia, Luca Bartolini, il quale si è detto preoccupato in vista delle elezioni per Tredozio. In altre parole, nonostante si cercherà di trovare una soluzione, il sindaco uscente non è più espressione del centrodestra. Certo è che per la prima cittadina potrebbe essere l’occasione per vedere i frutti delle battaglie portate avanti in questi anni, soprattutto per ciò che riguarda la ricostruzione post alluvione e post terremoto. «In dieci anni di mandato ho fatto il possibile, ho cercato di dare il massimo per i miei cittadini - afferma Vietina -. Non è stato assolutamente facile nell’ultimo periodo, sono stati anni difficili segnati da eventi imprevedibili come la pandemia, l’alluvione e da ultimo il sisma del settembre scorso. Tredozio oggi si trova a vivere un periodo che non ha mai vissuto prima, per questo sostengo che serva un candidato capace e che abbia voglia di dedicare il suo tempo al Comune».

Sono state diverse le difficoltà affrontate ma, anche in ottica futura, la più difficile deve ancora arrivare. «Affrontare la ricostruzione senza personale perche l’Unione dei Comuni, al quale è conferito il servizio, non assume è indubbiamente una sfida ancora più complicata - conclude Vietina -. Nei prossimi anni bisognerà valutare, insieme agli altri sindaci, se sciogliere l’ente e tornare alle comunità montane. A questo punto, ormai credo sia sotto gli occhi di quasi tutti i colleghi, l’Unione si è dimostrata gravemente insufficiente».