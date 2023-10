Tredozio, oltre 100 edifici inagibili e uffici comunali in un ristorante: “Da soli non possiamo farcela”

La Regione ha richiesto lo stato di emergenza e ora i comuni più colpiti dal sisma che più di due settimane fa ha svegliato la Romagna sono in attesa di una risposta da parte del Governo, mentre oggi a Tredozio è in programma la visita del del Dipartimento nazionale di Protezione Civile. «Abbiamo bisogno di loro affinché il Governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza, auspichiamo già ad inizio della prossima settimana - lancia un nuovo disperato appello la sindaca Simona Vietina -. Servono adesso provvedimenti concreti, specialmente perchè ad oggi ci sono circa 122 persone fuori casa e non ci sono appartamenti in affitto a sufficienza».

Il bilancio delle conseguenze del terremoto del 18 settembre a Tredozio è drammatico: sono oltre 100 gli edifici pubblici e privati dichiarati inagibili dopo i sopralluoghi dei tecnici della Regione. «Non esiste più una chiesa agibile e non ci sono più centri di aggregazione, tanto è vero che non sono agibili nemmeno l’auditorium, la biblioteca, le sedi delle associazioni tra cui anche quella della Pro loco - spiega la prima cittadina -. Non solo, gli uffici comunali sono stati spostati dentro un ristorante perchè anche il Municipio non può essere utilizzato per ragioni di sicurezza. La situazione è veramente drammatica e serve concretezza».

Non si lascia scoraggiare la sindaca, tanto che sono già state individuate alcune aree dove poter eventualmente collocare i moduli abitativi. «Serve prima però urbanizzare queste zone, intanto noi siamo già in contatto con alcune ditte per la fornitura dei moduli necessari ad adibire ad abitazioni, da dare alle attività che hanno subito danni e anche uno da dedicare agli uffici comunali stessi - dice Vietina -. Tredozio è un comune della Romagna Toscana che ha rare bellezze naturali come il vulcano più piccolo del mondo, ma anche architettoniche e culturali. Questo è un paese con fabbriche di alto profilo che offrono lavoro. I tredoziesi sono forti e sapranno rimboccarsi le maniche ma l’attenzione non deve calare perchè da soli non possiamo farcela».

E poi c’è anche il capitolo scuole. Sono 88 gli alunni che frequentano le lezioni in tende che fungono da aule che da qualche giorno sono state allestite all’interno del palazzetto dello sport. Questa è la soluzione definitiva? «L’intento è quello di avere già una nuova scuola in legno per l’inizio del prossimo anno scolastico, ovvero a settembre 2024 - conclude Vietina -. Se dovesse essere necessario non escludiamo l’installazione di moduli transitori». Nel frattempo è partita la raccolta fondi “Salviamo Tredozio”, per la quale è possibile fare una donazione a favore del Comune.

La situazione a Rocca

La situazione non è semplice nemmeno a Rocca San Casciano, dove al momento hanno dovuto abbandonare la propria casa 54 persone, nei giorni scorsi è stata evacuata anche un’altra famiglia che attualmente ha trovato sistemazione nella casa famiglia di suor Ester. «Sono più di una ventina gli edifici privati dichiarati inagibili - sottolinea il sindaco Pier Luigi Lotti -, abbiamo fatto uno sforzo non di poco conto per non realizzare una tendopoli. Il problema, però, è che le sistemazioni alternative sono terminate. A questo si aggiunge anche l’inagibilità della chiesa Santa Maria, notizia che ci ha spinti a spostare nel teatro la celebrazione delle messe del sabato e della domenica. Speriamo in una risposta a breve del Governo e che ci sia un aiuto concreto per le famiglie, così come è stato per il terremoto dell’Emilia».