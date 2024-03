Tredozio, musica per la ripartenza

Una “Pasqua per la ripartenza”, perché i riflettori non si spengano sulla montagna forlivese che in pochi mesi, oltre ai suoi annosi problemi di spopolamento, ha dovuto anche affrontare alluvione e frane, mentre a Tredozio lo scorso settembre un terremoto ha reso inagibile lo stesso Municipio. Davanti a questa situazione, CosaScuola Music Academy di Forlì e Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza non sono rimasti con le mani in mano e con loro neppure la combattiva sindaca di Tredozio, Simona Vietina. Si svolge così il 31 marzo a Tredozio e il 1° aprile a Campi Bisenzio in Toscana, un doppio appuntamento musicale, con una raccolta di fondi volta a sostenere almeno in parte i bisogni dei cittadini. L’iniziativa tocca due regioni vicine e amiche come la Romagna e la Toscana, che la grafica pubblicitaria ha unito con un cuore.

Al campo sportivo di Tredozio, dalle 18 del 31 marzo, dopo il Palio dell’Uovo, si esibiscono quindi molti nomi famosi fra cui Omar Pedrini dei Timoria, Enrico Capuano, Daniele Bengi Benati dei Ridillo, e con loro anche il flautista Massimo Mercelli.

Anche al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, il 1° aprile (alle 20.30), si alternano le esibizioni dei diversi artisti: in questo caso, fra gli altri, Dolcenera, Lorenzo Baglioni, Peppe Voltarelli ed Edoardo De Angelis, presenti il giorno prima anche a Tredozio come la giovane band Fratelli & Margherita.