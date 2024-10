Alle ore 9.45 di venerdì 4 ottobre, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, è intervenuta nel comune di Tredozio per una mucca caduta in un dirupo che non riusciva più ad alzarsi. Dopo l’intervento del veterinario, la squadra imbragava l’animale con apposita e tramite intervento dell’elicottero del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Bologna, lo recuperavano per portarlo in zona sicura.