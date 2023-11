Tredozio. Migliaia di persone alla sagra del bartolaccio

Tredozio torna alla vita e lo fa nel giorno della tradizionale sagra del bartolaccio. Migliaia di persone grazie alla bella giornata e nonostante il vento forte, ieri hanno deciso di andare a Tredozio per assaggiare il bartolaccio e partecipare alla festa.

«E’ andata molto bene, pensavamo peggio col fatto che tirava un forte vento – afferma il presidente della proloco Matteo Bendoni – invece ci sono state due ore di fila non stop, abbiamo dato via circa cinquemila bartolacci e tanta polenta. La risposta c’è stata, tantissima gente è venuta da fuori, un ringraziamento speciale va ai Musicanti di San Crispino e a Hard hit che sono venuti a fare il loro spettacolo gratuitamente. L’esperimento nel campo sportivo, viste le condizioni di inagibilità del nostro centro storico, tutto sommato è andato bene, ci siamo dovuti riadattare, abbiamo avuto qualche problema di logistica, però c’era posto per organizzare tutto. Il ricavato in parte lo daremo per la ricostruzione del nostro paese. Questa festa è stata una piccola ripartenza – conclude Bendoni – che ci ha dato un po’ di spinta morale, speriamo di vedere tanta gente anche domenica prossima».

Soddisfatta anche la sindaca Simona Vietina. «La sagra è andata benissimo, era proprio quello che ci voleva in un momento difficile come questo. Ringrazio la proloco, la protezione civile, i genitori e tutti coloro che si sono spesi per farci passare una domenica serena. È venuta tantissima gente, anche da fuori, purtroppo il vento ha impedito alle bancarelle di rimanere, ma la festa è andata avanti con musica, spettacoli e divertimento. Sono venute persone anche dalle Marche che hanno apprezzato il nostro bartolaccio. Proloco e protezione civile continuano a lavorare per il paese, donano sempre il loro lavoro e il ricavato delle varie iniziative e io non posso che ringraziarli. Il mio paese è bello per quello, riusciamo sempre a darci una mano a vicenda anche quando siamo a terra. Con la sagra ci siamo risollevati davanti al nostro prodotto preferito, intorno al bartolaccio». E “bartlàz” è un tortello di sfoglia sottile ripieno di patate bollite, pancetta di maiale e pecorino che viene cotto alla piastra, ieri è andato letteralmente a ruba. L’appuntamento si rinnova domenica prossima al campo sportivo con gli stand che apriranno alle 11, ci saranno le bancarelle di artigianato locale, gli artisti di strada e il pubblico potrà intrattenersi con musica dal vivo».