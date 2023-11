Tre denunce per frode a Forlì e Gatteo: avevano usato crediti d’imposta indebitamente per 500mila euro

Nell’ambito di un piano d’interventi messo a punto, in maniera mirata e selettiva, dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Forlì nei confronti di soggetti connotati da concreti indici di «pericolosità», i Finanzieri hanno scoperto l’utilizzo di crediti d’imposta non spettanti per oltre 500mila euro. Tre persone sono state denunciate.

Le Fiamme Gialle hanno controllato, in particolare, due imprese della provincia: la prima - che opera nel settore della costruzione di edifici - con sede a Gatteo (FC); l’altra, attiva nel campo del commercio al dettaglio di confezioni per adulti, con sede a Forlì.

Le società sono state individuate all’esito di apposite analisi di rischio elaborate grazie alla sistematica valorizzazione delle banche dati in uso al Corpo, oltreché delle risultanze informative acquisite nei diversi ambiti della missione istituzionale, a cui, da qualche tempo, si affianca anche il flusso di comunicazioni alimentato dai Comuni a seguito dei protocolli d’intesa sottoscritti a tutela del PNRR.

L’operazione

I militari della Tenenza di Cesenatico hanno constatato che l’impresa di Gatteo aveva utilizzato, in compensazione di tasse dovute, un credito d’imposta di circa 480 mila euro, che può essere finanziato con risorse del PNRR, derivante da investimenti per la formazione del personale nell’utilizzo di programmi informatici e software, di fatto mai avvenuta.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, infatti, un insieme integrato di investimenti e riforme orientato a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, a favorire l’attrazione degli investimenti e in generale ad accrescere la fiducia di cittadini e imprese, la cui Missione 1 - che fa riferimento alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - contempla incentivi alle imprese anche sotto forma di crediti d’imposta.

Le Fiamme Gialle cesenaticensi hanno rilevato, in particolare, che i corsi afferenti a detta tipologia di formazione, cd. «4.0», sono stati sostenuti solo cartolarmente nei riguardi di oltre duecento operai, per un totale complessivo di 42.000 ore; una buona parte, peraltro, sarebbero state asseritamente erogate anche durante il periodo di restrizione pandemica.

I Finanzieri hanno accertato, inoltre, che la documentazione posta a corredo dell’istruttoria - costituita da registri didattici, registri delle presenze, relazioni illustrative dei corsi, ecc. - è risultata artefatta ovvero certificante fatti e situazioni mai avvenuti.

Allo stesso modo, nell’ambito dell’altro controllo, i militari del Gruppo di Forlì hanno sentito numerosi lavoratori i quali hanno dichiarato di non aver mai eseguito alcun corso di formazione relativo alla digitalizzazione aziendale, peraltro disconoscendo le firme apposte a loro nome sui registri delle presenze. I riscontri documentali svolti hanno avvalorato le risultanze acquisite e consentito di appurare che anche questa società ha utilizzato, in compensazione di tributi dovuti, un credito d’imposta derivante da detta tipologia d’investimenti per oltre 38 mila euro.

Al termine degli accertamenti i rispettivi rappresentanti legali sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione. Per il principio della presunzione d’innocenza, questi ultimi soggetti non potranno essere ritenuti colpevoli dei reati ascrittigli sino a quando le loro responsabilità non saranno definitivamente accertate con sentenza irrevocabile di condanna.

Il servizio in rassegna evidenzia l’impegno del Corpo a tutela della corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si concretizza, nello specifico, anche nel contrasto alle frodi in materia di crediti d’imposta, al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione dall’Unione Europea per rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale e favorire il cambiamento strutturale dell’economia nazionale.