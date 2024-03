Tragico incidente in autostrada: muore 21enne forlivese a Piacenza

Un tragico incidente sull’autostrada A1 a Piacenza è costato la vita a un 21enne forlivese. Questa mattina attorno alle 8 lo sfortunato giovane è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente che ha avuto un bilancio di due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni giudicate non preoccupanti. Al chilometro 56, lungo la corsia Nord, si sono scontrati un’auto e almeno due mezzi pesanti, probabilmente a causa della nebbia. A perdere la vita il 21enne di Forlì e un 33enne pachistano: i due viaggiavano insieme a bordo di una Renault, travolta da un mezzo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dal forlivese ha urtato lo spartitraffico di cemento tra le due carreggiate ed è schizzata sulla prima corsia, finendo contro il rimorchio di un tir. Oltre al conducente è deceduto sul colpo anche il 33enne che era seduto dietro di lui e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere l’unico passeggero ancora in vita, un minorenne pachistano residente a Forlì al pari del connazionale 33enne scomparso. Difficili i soccorsi, anche a causa della nebbia piuttosto fitta. Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, con code anche all’uscita di Piacenza a causa del traffico sulla via Emilia e sulle altre strade.