Tragedia oggi pomeriggio in via Diaz, a Forlimpopoli. Una anziana è morta soffocata dal fumo sprigionato dall'incendio che si è scatenato nella sua abitazione. Il dramma si è consumato nel pomeriggio. La donna viveva in quella casa con il marito e una figlia, con problemi di disabilità. In quel momento erano presenti solo le due donne, mentre il marito era in compagnia di un altro figlio. L’incendio sarebbe scoppiato in un seminterrato e il fumo avrebbe avvolto tutte le stanze.