Tragedia a Meldola: incendio in un’abitazione, muore donna di 66 anni VIDEO

Tragedia in via Sbaraglio 20 a Meldola nella serata di venerdì intorno alla 19.30. All’interno di un’abitazione è divampato improvvisamente un incendio, per cause in corso di accertamento, e una donna di 66 anni, Antonietta Faraone, purtroppo ha perso la vita.

L’allarme è scattato quando dalla casa ha iniziato ad uscire un fumo nero visibile a distanza, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Forlì, i carabinieri di Meldola e i sanitari del 118 con un’ambulanza e la medicalizzata. I vigili del fuoco sono entrati subito all’interno della casa dove si trovava la donna, l’hanno raggiunta e l’hanno portata all’esterno. I sanitari hanno quindi cercato di rianimarla, ma le esalazioni di fumo respirate dalla 66enne sono state fatali e non è stato possibile salvarle la vita.