Tragedia a Meldola: incendio in un’abitazione, muore donna di 66 anni

Tragedia in via Sbaraglio a Meldola questa sera intorno alle 19.30. All’interno di un’abitazione è divampato improvvisamente un incendio, per cause in corso di accertamento, e una donna di 66 anni ha perso la vita. L’allarme è scattato quando dalle finestre della casa ha iniziato ad uscire un fumo nero visibile a distanza, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Forlì, i carabinieri di Meldola e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno raggiunto la donna e l’hanno portata fuori dall’abitazione dove i sanitari hanno cercato di rianimarla. Ma le esalazioni di fumo sono state fatali e per la donna non c’è stato nulla da fare.