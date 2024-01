Terremoto a Tredozio, piano da 6 milioni di euro

Sono in arrivo 6 milioni di euro di fondi statali per fare fronte alle conseguenze del terremoto del 18 settembre scorso in Romagna, che nel Forlivese ha interessato Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. Una cifra nella quale sono compresi i contributi per i cittadini e le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case danneggiate ovvero i Cas, Contributi per l’autonoma sistemazione. A fare il punto, ieri nella sede provvisoria del Comune di Tredozio, è stata la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, insieme all’assessore al bilancio, Paolo Calvano dove hanno incontrato la sindaca, Simona Vietina, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, quello dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, Francesco Tassinari, e gli amministratori dei Comuni di Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. «A novembre scorso - hanno ricordato Priolo e Calvano -, su nostra richiesta, il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’evento sismico e stanziato le risorse, che finanziano il primo stralcio di un Piano di interventi urgenti. Piano elaborato in modo rapido dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e approvato poi dal Dipartimento nazionale. Il commissario delegato per il superamento dell’emergenza, il presidente Stefano Bonaccini, ha ora firmato il decreto che avvia l’utilizzo dei fondi. Oggi siamo qui - hanno proseguito vicepresidente e assessore - per accompagnare il percorso amministrativo di questi comuni colpiti sia dal dissesto, che si è attivato con gli eventi dello scorso maggio, sia dal terremoto. Forniremo tutto il supporto necessario anche tramite l’Agenzia per la ricostruzione e dando la possibilità di attivare una convenzione con la stazione appaltante regionale Intercenter per affiancare i comuni nelle procedure di appalto e rafforzare in tal modo la loro capacità amministrativa». Una proposta, quest’ultima, che è stata accolta con favore dei sindaci poiché alleggerirebbe almeno in parte il lavoro dei tecnici comunali attraverso il controllo delle aziende e garantendo anche la rotazione delle aziende. Per quanto riguarda gli interventi, a Modigliana è prevista la riparazione dei danni subiti dalla scuola media secondaria di primo grado “Lega” con 25mila euro. Altri due interventi vengono realizzati a Rocca San Casciano: con 200mila euro si finanzia un’opera urgente sul colonnato distaccato e caduto del cimitero, nella parte centrale, in modo da ripristinare in sicurezza il servizio, mentre altri 55.580 euro serviranno per rendere sicuro il “Bastione” e garantire l’incolumità delle persone. Altri quattro interventi a Tredozio dove 160mila euro serviranno per i lavori su torre civica e altri edifici per la sicurezza delle aree pubbliche prospicenti, mentre per l’allestimento provvisorio della scuola di via Bachelet saranno investiti 595 mila euro. Altri 2.652 euro sono per l’allestimento e la gestione della sede scolastica con moduli tenda e 10.200 euro per l’allestimento e la gestione della sede provvisoria del municipio presso il ristorante del centro sportivo. Per le prime spese di assistenza alla popolazione sostenute dalle amministrazioni comunale, invece, a Castrocaro Terme e Terra del Sole vanno 8.400 euro, a Rocca San Casciano 25mila euro e a Tredozio quasi 51mila euro più altri 200mila per l’assistenza alla popolazione e per l’utilizzo degli spazi della palestra adibiti a scuola temporanea. Entro il 1° marzo 2024 i cittadini che risiedevano nell’abitazione sgomberata in esecuzione di specifiche ordinanze comunali a causa del sisma del settembre scorso, potranno presentare al Comune la richiesta per ottenere il Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas).

Il contributo copre le spese di permanenza fuori casa e varia in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Si passa da 400 euro al mese per famiglie con un solo componente a 500 per due unità, 700 per tre e 800 per quattro, fino a un massimo di 900 euro per cinque o più membri. Fino al 5 marzo, infine, potranno essere presentate le domande per accedere al contributo fino ad un massimo di 30mila euro per chi ha subito danni agli immobili. Si tratta di un contributo per il ripristino che potrà essere sommato ad altri senza superare, ovviamente, la cifra complessiva dei danni.