Terremoto a Tredozio, otto negozi chiusi su 10. La sindaca: “Nessun aiuto al commercio”

Otto attività su dieci a Tredozio hanno chiuso o lo faranno a breve. L’anima commerciale del paese è stata stroncata dal terremoto del settembre scorso che ha reso inagibili la maggior parte dei locali imponendone la chiusura. Forno, bar, alimentari: piccoli negozianti che in una comunità di 1.100 abitanti fungevano da punto di riferimento dando non solo un servizio indispensabile ma fungendo da luoghi di socialità. Una situazione che aggrava, ulteriormente, la situazione vissuta dalla comunità che, ancora oggi, conta 116 edifici inagibili e 158 persone sfollate. «Le attività commerciali – spiega la sindaca, Simona Vietina – in un comune piccolo come quello di Tredozio non guadagnano, tra tasse e spese, ma svolgono un servizio alla comunità. Nonostante questo, ad oggi non c’è ancora nulla per loro in questi primi provvedimenti, è vergognoso. Bisognerebbe dare immediatamente un contributo a tutte le attività commerciali che hanno la sede inagibile». La comunità, messa in ginocchio prima dall’alluvione e poi dalla scossa tellurica, tenta in ogni modo di tornare alla normalità ma ciò non è possibile senza un aiuto concreto da parte dello Stato. «Il problema – continua la prima cittadina – è che stiamo attendendo troppo qualsiasi provvedimento. Sono stati stanziati 6 milioni di euro ma manca ancora la ripartizione fra i comuni interessati quindi, in pratica, il Comune non ha disponibilità di quanto gli spetta né per saltare le procedure ordinarie con quelle semplificate né per fare tante cose che si potrebbero fare». Servono, dunque, le risorse disponibili nelle casse della pubblica amministrazione. «Abbiamo bisogno di provvedimenti urgenti – sottolinea Vietina – non possiamo aspettare tre mesi solo per la somma urgenza. Con celerità abbiamo bisogno di attenzione da parte del Governo e la Regione affinché si occupino di quanto è necessario per iniziare a costruire». Servono, poi, risorse che siano destinate non solo per coprire le spese affrontate in somma urgenza ma che sostengano la vera e propria ricostruzione necessaria per far tornare le famiglie nelle proprie case e dare piena operatività alle aziende. «Questa sera (domani per chi legge ndr) l’amministrazione si ritroverà insieme alla commissione da me costituita per la ricostruzione della quale fanno parte anche membri esterni al Consiglio per individuare le modalità e le necessità di cui abbiamo bisogno. Una volta stilato questo documento, lo passeremo ad altri sindaci affinché sia condiviso e firmato da tutti», conclude la prima cittadina.