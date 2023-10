Terremoto a Tredozio. Nuova scuola e case in legno, il Comune lancia raccolta fondi

Il Comune di Tredozio ha lanciato due raccolte fondi che mirano, complessivamente, a raggiungere 1 milione e 300mila euro, per ricostruire la scuola resa inagibile dal sisma del 18 settembre scorso e acquistare case in legno per ospitare le oltre 150 persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. «In questo momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna rassicurazione da parte dello Stato neppure nella dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale e in queste condizioni non abbiamo la certezza di nessun finanziamento - spiega la sindaca, Simona Vietina -. Ecco perché, vista l’urgenza e la necessità dopo un mese dal terremoto di cominciare a fare qualcosa di concreto per i cittadini, ho deciso di raccogliere fondi utilizzando l’Iban del Comune». Sono state così lanciate due campagne di raccolta fondi attraverso la piattaforma www.gofundme.com. «La mattina del 18 settembre – spiega l’amministrazione comunale nella pagina dedicata – la nostra Tredozio è stata colpita da un terremoto devastante che ha lasciato segni indelebili sulla comunità che è ancora alle prese con i gravi danni subiti. Molti edifici sono inagibili, il centro storico è fortemente danneggiato e simboli come la Torre Civica sono gravemente compromessi». La prima mira a raccogliere 1 milione di euro da destinare alla ricostruzione delle scuole rese inagibili dalle scosse telluriche i cui danni ne impongono l’abbattimento e la ricostruzione. «Al momento i nostri bambini dell’asilo, delle elementari e delle media fanno lezione all’interno di tende – spiega la sindaca –: è urgente trovare il modo di ricostruire la scuola nel nostro paese, come sindaco vi chiedo un aiuto per questo». Analoga campagna è stata poi lanciata per comprare delle casette di legno per tutte quelle famiglie che non possono rientrare in casa a causa dei danni dovuti al terremoto, che al momento sono ospitate in un ostello con bagno comune e senza cucina. In questo caso, l’obiettivo è quello di raggiungere i 300 mila euro. «Solo pochi mesi fa abbiamo affrontato anche l’alluvione ma Tredozio è ancora alimentata dalla forza e dalla determinazione di coloro che chiamano questo luogo casa. Stiamo mettendo tutte le nostre energie nella ricostruzione ma da soli è un compito arduo e ci serve l’aiuto di tutti», conclude Vietina.