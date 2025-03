Terra del Sole. Un festival celebra pane e olio, eccellenze della Romagna Toscana

A Terra del Sole si celebrano le eccellenze gastronomiche della Romagna Toscana con il festival dedicato al pane e olio. Sabato e domenica, dunque, si potrà fare un viaggio tra i sapori di questi due prodotti del territorio grazie alla presenza di numerosi banchi d’assaggio dove avere l’opportunità di scoprire e degustare oli extravergine di alta qualità e pani realizzati secondo antiche ricette locali. Un’occasione per incontrare direttamente i produttori e conoscere le storie dietro ogni prodotto. Si parte sabato alle 14.30 con il convegno d’apertura “Il pane e l’olio, due prodotti fondamentali per un matrimonio senza fretta” tenuto da Antonella Campanini, professoressa di storia della alimentazione e direttrice del Master in storia e cultura dell’alimentazione all’Università di Bologna. A seguire, “Pane e olio: una compulsione meravigliosa” quando a salire in cattedra sarà Tullia Gallina Toschi, professoressa di Scienze e tecnologie degli alimenti sempre dell’ateneo bolognese. A concludere l’incontro sarà Elena Olivieri, farmacista e consulente di orientamento alimentare che entrerà nel merito dei benefici dei due alimenti. Dalle 14.30 alle 19, i produttori saranno a disposizione con i propri prodotti. Il mercatino riaprirà il giorno successivo, ovvero domenica, a partire dalle 10 fino alle 19. Alle 11 si svolgerà il laboratorio di panificazione attraverso il quale imparare la preparazione della pasta madre, a cura del forno “Nel nome del pane”. Alle 14, invece, si andrà “a scuola” di potatura dell’olivo mentre alle 15 si muoveranno i primi passi nell’assaggio dell’olio extravergine di oliva con Sara Barbieri, capo panel Comitato professionale di assaggio degli oli di oliva vergini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Per partecipare agli appuntamenti pomeridiani, è necessario prenotare allo 0543.769631 o al 350 5193970.