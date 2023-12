Terra del Sole. Cartesio Fullcard, avventura in Africa per portare solidarietà ai missionari

Sulle tracce del vecchio percorso del rally della Dakar, senza spirito competitivo, ma solidale. La Cartesio Fullcard, ditta cartotecnica con sede a Terra del Sole, lega il suo nome alla “Rust2Dakar” charity rally che si terrà dal 28 dicembre all’11 gennaio, con arrivo in Guinea Bissau e traguardo al Lago Rosa, in Senegal, organizzato dall’associazione umanitaria Tavolo 8 onlus. Obiettivo finale è quello di portare i mezzi utilizzati per l’avventura, che possono essere auto, moto, furgone o qualsiasi mezzo su ruote, in Africa e lasciarli a disposizione della Ong organizzatrice per essere usate nei progetti di cooperazione o utilizzate per finanziare gli stessi.

«E’ una iniziativa che si svolge da qualche anno per portare questi mezzi nelle missioni dove opera Tavolo 8 – spiega Maurizio Lupia, uno dei titolari della Cartesio Fullcard -.Di solito ci sono una ventina di equipaggio che fanno questa pseudo gara e poi si donano i mezzi alla Ong e si torna in aereo. Noi abbiamo presentato la nostra candidatura e ci hanno ammesso: abbiamo acquistato un Nissan Terrano da sette posti, che poi doneremo a una suora italiana che è in Guinea Bissau da 45 anni e gestisce due centri di puericultura per i bambini malnutriti».

Un’iniziativa benefica che però non può nascondere un lato avventuristico. «Partiremo il 28 dicembre – ricorda Lupia – faremo da Genova a Tangeri in traghetto, poi sbarcheremo per fare il percorso di 4mila chilometri via terra tra Marocco, Mauritania, Senegal, Gambia e Guinea Bissau, sulle vecchie tracce delle piste che era l’iniziale Parigi-Dakar di Thierry Sabine. Chiaramente non è una gara di velocità, ma di solidarietà, anche tra gli equipaggi, si andrà a visitare anche altre missioni. Il nostro equipaggio sarà composta da me, il mio socio Enzo Ricci, il nostro consulente Franco Farabegoli e il nostro sindaco revisore Luca Montali, quindi tutti legati alla Cartesio. L’idea è nata da me. Mi ha spinto la passione per quella avventura e il fatto di fare beneficenza in maniera diretta. L’arrivo deve essere previsto per l’11 gennaio e quindi torneremo il 13 gennaio. Attraversiamo Paesi che dovrebbero essere tranquilli, non dovrebbero esserci grandi problemi». Dopo Natale il Nissan Terrano della Cartesio accenderà i motori direzione Africa per portare aiuto a chi tanto sta facendo per i bambini bisognosi.