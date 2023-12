Tempo di vacanze, le scelte dei forlivesi

Sono tantissimi i forlivesi che sotto l’albero di Natale hanno messo un biglietto aereo. C’è soddisfazione, infatti, tra le agenzie di viaggio cittadine che hanno organizzato le vacanze natalizie dei propri clienti nei mesi scorsi, durante l’estate. Valigie pronte per numerosi cittadini, dunque, con una predilezione per passare fuori casa il Natale rispetto al Capodanno.

«Le prenotazioni sono andate bene, siamo soddisfatti - afferma Gianluca Ramilli, titolare della storica agenzia che porta il suo cognome, attiva dal 1960 -. C’è sempre più la tendenza, fra i nostri clienti, a viaggiare più per Natale che per Capodanno e questo è il primo vero anno post pandemia in cui si viaggia senza limitazioni, anche questo sicuramente ha aiutato». La guerra a Gaza ha rallentato le prenotazioni in mete quali la Giordania o l’Egitto ma solo nelle settimane in concomitanza con lo scoppio del conflitto. Nessun viaggio prenotato è saltato o è stato disdetto.

«Tra ottobre e novembre, c’ è stata qualche contrazione nelle prenotazioni in destinazioni quali Giordania ed Egitto - spiega Sabrina Mantellini dell’agenzia “Vivere e viaggiare” - mentre per quanto riguarda il Mar Rosso abbiamo avuto partenze costanti. C’è da dire che da novembre non è il periodo più indicato per questa meta quindi ci sarebbe stato comunque un rallentamento. Chi aveva prenotato è partito e non c’è stato nessun problema». Non si sceglie più il last minute ma, con soddisfazione degli operatori, si programmano le vacanze con largo anticipo tanto che le vacanze natalizie sono frutto di prenotazioni fatte in estate e proprio in queste settimane, le agenzie di viaggi stanno già lavorando per chi partirà tra la primavera e l’autunno 2024. «Per il primo anno – continua soddisfatto Ramilli – i nostri clienti hanno prenotato anche con 6/7 mesi di anticipo quindi, adesso, lavoriamo già per le vacanze estive».

«Per il 2024 - gli fa eco Mantellini - c’è un exploit di Giappone e Stati Uniti, meta molto gettonata dalla prossima primavera all’autunno. È certamente un segnale positivo». A partire sono dai giovanissimi poco più che maggiorenni, famiglie e cittadini in pensione che preferiscono viaggi organizzati e tour. Rispetto alle mete, primeggiano le destinazioni al caldo ma non mancano, all’opposto, vacanze tra la neve oppure viaggi all’insegna dell’avventura. «Le mete più scelte per le festività – dichiara Luca Celletti, titolare dell’agenzia viaggi “Mercuriale” - sono l’Oceano Indiano come l’Africa come Zanzibar e le Maldive ma non manca chi ha scelto gli Stati Uniti con l’imperdibile New York oppure il nord Europa come Norvegia e Lapponia per itinerari naturalistici. Tanti, poi, scelgono l’estremo Oriente con India, Sri Lanka e Vietnam». «C’è stata un’esplosione del safari in Africa – segnala Ramilli – ma spesso gli ultimi giorni del soggiorno lo si passa in relax al mare come alle Maldive piuttosto che negli Emirati Arabi. Quest’anno abbiamo registrato anche un ritorno del Sud America quindi dell’Argentina. Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo organizzato soggiorni di alta gamma come il Capodanno a Venezia prenotando un motoscafo privato con champagne e stuzzichini per vedere i fuochi d’artificio dal mare».