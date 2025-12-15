Tangenziale di Forlì: avanzano i lavori del terzo lotto VIDEO

total artículos:

Prende forma la nuova bretella stradale del 3° lotto della Tangenziale di Forlì, per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro, in provincia di Forlì-Cesena che una volta conclusa collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l’Ospedale Pierantoni e con la SS 67 “Tosco Romagnola”.

I lavori avviati da Anas a fine giugno del 2023 - si legge in una nota - procedono nel rispetto del cronoprogramma con un avanzamento, ad oggi di quasi il 50%. Sono stati effettuati i vari degli impalcati metallici dei tre ponti presenti lungo il tracciato e proseguono le attività di realizzazione del ponte Rabbi. Inoltre, sono in corso i lavori di costruzione dei muri di sostegno e dei rilevati dell’asta principale.

Tra le molte attività fino ad ora realizzate ad oggi, è da segnalare l’attivazione della viabilità urbana sovrappassante le gallerie artificiali Vecchiazzano e Appennino in corrispondenza di Via Caboto, Via Ca’ Dolce, Viale dell’Appennino e Via Cangini. Per quanto riguarda le gallerie Vecchiazzano ed Appennino invece sono stati realizzati i diaframmi (le strutture realizzate per sostenere gli scavi della galleria e costituiranno le pareti laterali della galleria quando ultimata) e i conci delle solette superiori (l’elemento di chiusura superiore della galleria) mentre sono in corso le operazioni di scavo e di realizzazione dei conci di soletta inferiore (elemento che costituirà il piano inferiore della galleria).

Attualmente è in via di ultimazione il varo dell’impalcato metallico del viadotto Partigiano ed è in corso il varo dell’impalcato metallico del viadotto Placucci.

Oltre altre attività sopra elencate sono in corso altri lavori, tra cui l’esecuzione delle solette dei nuovi ponti, la costruzione di alcuni muri di sostegno e la realizzazione del raccordo tra la rotatoria di via Placucci e la Tangenziale Est.

L’intervento riguarda, in particolare, la realizzazione di una bretella stradale lunga circa 3,6 km che andrà a completare il tracciato della Tangenziale Est di Forlì che ad oggi si estende per circa 17 km. La nuova arteria costituirà il collegamento con la strada statale 67 “Tosco Romagnola” e con l’ospedale ‘Pierantoni’. Il nuovo tracciato, a sud della città di Forlì, si innesterà nella sede attuale di “via del Guado” e terminerà poco più avanti della rotatoria di “via Placucci” connettendosi allo svincolo esistente della Tangenziali Est di Forlì.

I lavori comprendono la realizzazione di due gallerie artificiali, due viadotti e quattro ponti.

La nuova bretella stradale, una volta conclusa, collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l’Ospedale ‘Pierantoni’ che si potrà raggiungere in modo più diretto e rapido e collegherà i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano sgravando dal traffico le arterie urbane e riducendo le emissioni di CO2. Il 3° lotto, chiudendo l’anello che cinge la città di Forlì, porterà dunque benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale.