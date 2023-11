“StraForlì”, di corsa in centro. Obiettivo mille partecipanti

Non un mero evento sportivo ma un giorno di festa per tutta la città. È questo l’obiettivo degli organizzatori della mezza maratona che, domenica 17 marzo 2024, si snoderà nel centro storico di Forlì. Sono aperte le iscrizioni per la “StraForlì”, prima edizione dell’evento sportivo che mira ad avere ai nastri di partenza almeno mille partecipanti con la prospettiva futura di affermarsi come evento sportivo di respiro europeo. Accanto alla competizione agonistica, inserita nel calendario nazionale Fidal, si svolgerà anche un circuito di 8 chilometri dedicato a tutta la famiglia, bambini compresi, per avvicinarli allo sport facendo loro scoprire, allo stesso tempo, gli scorci storici cittadini. «Quando mi hanno chiesto di disegnare il percorso - spiega Mattia Ceccarelli, atleta di triathlon e tracciatore dei percorsi - , da forlivese ho pensato dove mi sarebbe piaciuto correre. Ho pensato così ad una tracciatura che potesse attirare i runner della città affinché si potesse correre in zone generalmente non accessibili ovvero quelle storiche come piazzale della Vittoria e tutte le porte di Forlì. Penso sia una buona occasione non solo per i forlivesi ma anche per chi viene da fuori per vedere una città da un altro punto di vista, godendo molto meglio tutte le sfaccettature e i monumenti che normalmente diamo per scontato ma che sono i punti più belli di ogni città italiana». Il tracciato della 21 chilometri partirà e arriverà in piazza Saffi e si toccheranno poi tutte le 4 porte della città: San Pietro, Schiavonia, Ravaldino e Cotogni. È previsto un passaggio di fronte all’antico Foro Boario, un doppio passaggio in piazzale della Vittoria e attorno alla Rocca di Caterina Sforza. Verranno toccati anche il campus universitario e il museo San Domenico. «Si tratta di una gara veloce con lunghi rettilinei e strade larghe – continua Ceccarelli – per rendere fluida la corsa senza troppe curve». «Ci sono le basi, sia dal punto vista organizzativo che da quello strategico – aggiunge Riccardo Marini, direttore della gara – che entro i prossimi 5 anni l’evento sia di caratura non solo nazionale ma internazionale. È un evento all’interno del calendario nazionale e per il prossimo anno lavoreremo per renderlo un punto di riferimento in Europa. Le iscrizioni si apriranno oggi (ieri per chi legge ndr) per la 21 km competitiva. Le adesioni alla 8 km, invece, apriranno entro dicembre. Stiamo facendo tutte le valutazioni per fare in modo che sia una grandissima festa per tutti». Per iscriversi o avere maggiori informazioni, visitare il sito www.straforli.com.