Solidarietà e ricerca, gli ideali di Gaetano Foggetti sul palco in musica

C’era la sua famiglia, c’erano gli amici, c’era la “sua” Ail, c’erano medici e ricercatori che stanno lottando contro malattie spesso mortali, c’era la musica. Tutti valori e ideali che hanno accompagnato la sua vita, purtroppo interrotta troppo presto, a 56 anni. Insomma sabato sera al teatro Dragoni Gaetano Foggetti era presente. Il concerto dedicato al giornalista, per 25 anni capo servizio della redazione forlivese del Corriere Romagna, tra i soci fondatori della sezione provinciale dell’Associazione italiana contro leucemie-linfomi, dove dal 2002 ha ricoperto le cariche di vice e presidente, scomparso nel giugno 2022, ha riscosso anche nella seconda edizione un grande successo, a testimonianza dell’affetto che ha lasciato in eredità Gaetano, che si concretizzerà con l’aiuto al progetto di ricerca Trampoline condotto dalla Struttura semplice dipartimentale di Ematologia e Trapianto Cse dell’Irst di Meldola per studiare un fenomeno complesso noto come “tromboinfiammazione” nelle neoplasie mieloproliferative.

Ad introdurre la serata il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. «Gaetano è stato un professionista del giornalismo ha raccontato gli accadimenti del nostro tempo – ha detto il primo cittadino – ma anche protagonista del mondo del sociale e della solidarietà. A Meldola era una persona benvoluta da tutti e per questo come sindaco e comunità mi sento di dare un abbraccio alla moglie Patrizia e ai figli. Per me è stato un amico, un regalo che la vita mi ha fatto nell’età adulta».

Sul palco con la neo presidente di Ail Forlì-Cesena, Martina Minguzzi, c’era la moglie di Gaetano, Patrizia Cupo che ha ringraziato la famiglia per il supporto in questi due anni difficili, i medici e operatori dell’assistenza domiciliare, «perchè la ricerca è fondamentale perchè ci permette di salvare vite, ma laddove non si può salvare il corpo, si può salvare l’anima e per salvarla servono assistenza, pazienza, passione per dare dignità». Duplice veste, ricercatore e musicista per Alessandro Lucchesi, medico che fa parte del gruppo di ematologia dell’Irst di Meldola, che ha spiegato il progetto a cui andrà il ricavato della serata e poi ha imbracciato il basso e, insieme a Umberto Sacchi, Piero Lerede (che ha anche presentato la serata), Fabio Augello Accursio e Pietro Rossi, che compongono la band “Gruppo sanguigno” (era assente l’ideatore Pier Paolo Fattori), ha aperto il concerto, lasciando poi il palco a Sonia Davis, accompagnata dal pianista Mario Accardo, prima dell’esibizione di Margherita Zanin, artista che prima ha ricordato di avere un’esperienza diretta con la malattia del sangue, poi ha interpretato alcuni dei capolavori di Lucio Dalla con il contributo di Roberto “Bob” Costa, storico bassista e produttore dell’indimenticabile artista bolognese. Una carrellata di successi che per oltre un’ora hanno emozionato e fatto cantare il pubblico, fino ad “Attenti al lupo” finale che ha fatto scatenare il pubblico anche nel ballo. Poi il saluto finale, l’appuntamento al prossimo anno e la convinzione che ancora una volta Gaetano Foggetti sia riuscito a riunire in una stessa sala tante persone spinte dai suoi stessi ideali.