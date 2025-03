Sicurezza stradale, la Polizia incontra gli studenti

FORLI’. La Polizia di Stato di Forlì sui banchi di scuola per parlare della sicurezza stradale con gli studenti delle scuole. Dall’inizio dell’anno scolastico, quasi 700 studenti delle scuole elementari, medie e superiori tra Cesena e Forlimpopoli hanno incontrato i poliziotti della Stradale di Forlì per parlare, tra l’altro, di rischi legati all’uso di smartphone e dispositivi sonori (come cuffie ed auricolari) durante la circolazione stradale, dell’importanza dell’uso del casco e del rispetto reciproco tra pedoni e veicoli durante l’attraversamento stradale.

Anche quest’anno, inoltre, i circa 160 ragazzi delle quinte classi dell’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” hanno incontrato la Polizia Stradale per parlare dei valori della sicurezza alla guida. Gli incontri sono stati tenuti dal Comandante della Sottosezione di Bagno di Romagna, Ispettore Roy Pietrucci, che ha guidato i ragazzi in un viaggio nei temi della

cultura della guida sicura, partendo dalla segnaletica stradale, e dal comportamento del pedone, passando per biciclette, monopattini elettrici, ciclomotori, auto, moto per finire con le norme di comportamento e la guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.