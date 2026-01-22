Sicurezza a Forlì: un grosso coltello abbandonato in corso Mazzini, arrestato un giovane condannato per furto

A Forlì prosegue l’azione di contrasto da parte della Questura nei confronti delle aree del centro e della zona stazione. Negli ultimi due giorni, le Volanti e la Squadra Mobile hanno identificato quasi 200 persone, tra cui numerosi pregiudicati.

Durante il servizio, i poliziotti delle Volanti sono intervenute in corso Mazzini ed hanno rinvenuto un grosso coltello abbandonato sulla strada, proprio nelle vicinanze di un negozio etnico.

Nel prosieguo delle attività, le Volanti hanno inoltre fermato alcuni giovanissimi in un parco cittadino, segnalato per la presenza di persone che consumano stupefacenti. I poliziotti hanno controllato un gruppo di giovani. Uno di loro, diciassettenne, era abbastanza agitato ed ha estratto dallo zaino una busta di cellophane con tre piccoli involucri di hashish per un peso di 5 grammi. I poliziotti hanno chiamato il padre e comunicato che il minore verrà segnalato alla Prefettura.

Nel corso della notte, le Volanti hanno controllato un esercizio pubblico in centro storico ed hanno accertato che, nonostante le diffide, non aveva rispettato l’orario di chiusura. All’interno i poliziotti hanno identificato numerosi giovani, alcuni dei quali tra i principali protagonisti cittadini della microcriminalità, essendosi distinti per reati in materia di stupefacenti e per rapine.

Da ultimo i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato ed arrestato un giovane italiano condannato per reati di furto.