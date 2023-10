Sfida internazionale sulle tecniche di soccorso, Vigile del fuoco forlivese nel team Italia

È volato in Spagna assieme ad altri 5 vigili del fuoco per affinare le tecniche di soccorso dei feriti rimasti intrappolati tra le lamiere delle macchine in caso di incidenti stradali. Alan Vaniglini, 41enne forlivese originario del quartiere Ronco, fa infatti parte della rosa di sei vigili del fuoco che rappresentano l’italia al World Rescue Challenge, la competizione internazionale che vede sfidarsi team di Vigili del Fuoco da tutto il mondo in manovre di taglio ed estricazione in veicoli incidentati. La squadra è frutto di una rigida selezione a livello nazionale di esperti nell’ambito del soccorso in caso di incidenti stradali: «Il percorso di selezione è iniziato a marzo – spiega Vaniglini – tramite gli esperti nazionali del settore. Abbiamo dovuto superare diverse prove, sia di tipo pratico che teorico anche in lingua, in merito all’incidentistica stradale, settore che già da diversi anni seguiamo insieme ai coordinatori del gruppo nazionale che fanno parte degli esperti che sono qua con noi». La manifestazione, che si svolge a Lanzarote, raggruppa dunque i migliori professionisti del soccorso e dell’emergenza, provenienti da diverse parti del mondo, per condividere, apprendere e scambiare informazioni, sotto forma di sfida, volte a sviluppare le loro competenze negli interventi post-incidente con l’obiettivo di migliorare sempre di più il soccorso.

Una manifestazione che, da oggi a sabato vedrà impegnati i vigili in tre prove pratiche in cui verrà simulato il soccorso di persone intrappolate negli abitacoli accartocciati delle macchine. «Domani (oggi per chi legge ndr) inizieremo a gareggiare. Ci saranno tre prove di difficoltà crescente – continua Vaniglini –. È una palestra alla quale i vigili del fuoco di tutto mondo si preparano che serve per sviluppare tecniche per l’ estricazione per far si che la vittima sia trattata al meglio e nei tempi più brevi possibile. Su questa linea, vengono poi sviluppate nuove tecniche che vanno poi ad incrementare anche la manualistica dei vari Paesi». Quello a cui ambisce la manifestazione è proprio quello di sviluppare metodi operativi per migliorare questo settore di soccorso. La competizione, dunque, è un pretesto per lo scambio di procedure sempre più efficaci da adottare in caso di sinistri.

«C’è una crescita professionale proprio nel potere confrontarsi e scambiarsi informazioni e conoscenze – assicura il vigile del fuoco forlivese –. È fondamentale il fatto di trovarsi nello stesso posto, parlare anche lingue diverse, ma poi lavorare con tecniche molto similari e confrontarsi su una scelta tecnica piuttosto che un’altra». Un bagaglio di conoscenze che, una volta rientrati in Italia, verrà condiviso con i colleghi. «Faremo tesoro di quello che vediamo e una volta a casa le metteremo a frutto nella nostra realtà operativa quotidiana», conclude.