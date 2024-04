Selezionati gli 8 studenti della scuola per pastori e allevatori al Parco nazionale Foreste casentinesi

Sono stati selezionati, tra 98 concorrenti, gli 8 aspiranti pastori che, dal 6 aprile, stanno seguendo le lezioni della scuola per pastori e allevatori. Si è chiusa, infatti, la fase selettiva che ha selezionato i candidati provenienti da tutta Italia con prevalenza da Emilia-Romagna e Toscana ma ci sono anche due studenti provenienti, rispettivamente, dal Veneto e dall’Alto Adige: eterogenei per formazione ed esperienze professionali con presenza anche di laureati in discipline del settore. Non manca anche chi nella vita ha tutt’altro impiego ma nutre il desiderio di cambiare vita. Delle 8 persone selezionate, equamente divise tra maschi e femmine, uno ha un’età inferiore ai 30 anni, 5 tra i 30 e i 40 anni e due superiore ai 40 anni. La scuola, pensata sul modello delle migliori esperienze europee, si configura come un’attività di contrasto allo scarso ricambio generazionale presente nel mondo zootecnico. Si pone quindi come obiettivo anche quello di promuovere il pastoralismo nelle aree rurali e montane e lo fa tramite quattro cicli di formazione, nel quadriennio 2023 – 2027. Alla parte teorica seguirà lo stage di 30 giorni all’interno delle aziende agricole del Parco e dei suoi Comuni, selezionate tramite un apposito bando. Si tratta di una fase importante del percorso formativo, durante la quale si potrà concretizzare un passaggio di competenze e passione tra chi ha già un’azienda agricola attiva sul territorio e chi dovrà costruire un personale percorso e realizzare il proprio sogno nei prossimi anni. Agli aspiranti pastori, il progetto offre alloggio gratuito per tutta la durata del corso teorico. Nella parte di stage, gli studenti alloggeranno nelle aziende agricole coinvolte o in strutture analoghe poste nelle vicinanze e anche in questo caso, il costo dell’alloggio è comunque coperto dal progetto “ShepForBio”. Al termine dei 12 moduli totali di lezione, di circa 8 ore ciascuno, i partecipanti affiancheranno, dunque, pastori e allevatori per circa 1 mese nei fine settimana da aprile a giugno. Una scelta presa per dare la possibilità di partecipare anche a chi attualmente ha un altro impiego ma magari sogna di cambiare vita e di dire addio alla città per immergersi nella pace dell’Appennino. Il riconoscimento del percorso è subordinato al superamento del test finale.