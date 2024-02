Scuola di pastori nel Parco delle foreste casentinesi: in 94 sognano di cambiare vita

Sono 94 gli aspiranti pastori a fronte di 8 posti disponibili, pronti a cambiare vita fuggendo dalla città e dai suoi ritmi frenetici per abbracciare la natura e vivere con una delle forme più antiche di allevamento. Si sono chiuse due giorni fa le iscrizioni alla seconda edizione della scuola per pastori organizzata dal Parco nazionale foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Le richieste provengono da molte regioni italiane tra le quali non mancano anche Sicilia e Sardegna. Ampia è la fascia d’età di chi sogna di vivere e lavorare nel polmone verde tra la Romagna e la Toscana poiché va dai 18 ai 50 anni e non manca chi è pronto a lasciare il posto da impiegato, appendere tailleur o cravatta al chiodo per indossare stivali da lavoro e abbigliamento caldo. Gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche, pratiche e in un periodo di stage all’interno delle aziende dei comuni del Parco per apprendere le conoscenze utili per avviare un’attività nel settore. Particolare attenzione sarà riservata ai temi attuali che gli ambienti montani si trovano a contrastare quali la gestione del conflitto con i predatori, la mitigazione degli impatti climatici, la valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse. L’iscrizione alla scuola è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base a esperienze pregresse, attitudine e motivazione. Ai corsisti il progetto offre alloggio gratuito per tutta la durata del corso teorico. Alloggeranno, infatti, nelle aziende agricole coinvolte o in strutture analoghe poste nelle vicinanze e anche in questo caso, il costo dell’alloggio è coperto dal progetto “ShepForBio”. Si tratta di una iniziativa cofinanziata nell’ambito del programma “Life” della Unione Europea ed ha come obiettivo quello di conservare alcuni habitat di prateria attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro, inteso come strumento che garantisca la conservazione di questi ambienti e della ricca biodiversità che li caratterizza. Al termine dei 12 moduli totali di lezione, di circa 8 ore ciascuno, i partecipanti affiancheranno, dunque, pastori e allevatori per circa 1 mese nei fine settimana da aprile a giugno. Una scelta presa per dare la possibilità di partecipare anche a chi attualmente ha un altro impiego ma magari sogna di cambiare vita e di dire addio alla città per immergersi nella pace dell’Appennino.