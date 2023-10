“Scultè” (listening) e “scrìvar” (writing): il corso di romagnolo al Bar Latteria di Forlì

A partire dal 17 ottobre 2023, arrivano al Bar Latteria Roby & Roy a Villanova gli incontri per imparare la lingua “straniera” della Romagna da zero. Con il patrocinio dell’Associazione Istituto Friedrich Schürr (l’“Accademia della Crusca” del Romagnolo), dopo il successo dell’edizione faentina e dell’edizione imolese ancora in corso, arriva anche a Forlì Aperitreb, il primo corso di romagnolo per principianti.

Strutturato come un corso di lingua straniera, con la possibilità di fare l’aperitivo: ‘scultê (listening), scòrar (speaking), lèzar (reading), scrìvar (writing) e capì (comprehension), senza trascurare etimologia, pronuncia e grammatica, spesso molto diverse da quelle italiane. Gli studenti potranno avere una dispensa con le schede delle lezioni e una serie di contenuti audio (letture, canzoni, traduzioni) mirati all’apprendimento. Il corso è pensato per dare una infarinatura sui rudimenti della linguistica romagnola, prestando attenzione anche alle specificità dell’area forlivese.

Il corso verrà tenuto da Fabrizio Caveja Barnabè (studioso, musicista e autore in lingua romagnola) con Alberto Giovannini (insegnante e musicista) presso il Bar Latteria ROBY & ROY a Villanova di Forlì (viale Bologna 309) tutti i martedì dalle 19 alle 20.30. “Il romagnolo è una lingua meravigliosa che rischia di morire” dichiara Fabrizio. “Ci sono tanti corsi di altre lingue per principianti: sentivamo la necessità di offrire anche un corso-zero per la nostra lingua locale a tutte quelle persone per cui il romagnolo è di fatto una lingua straniera, ma vorrebbero impararne i primi rudimenti con la giusta leggerezza e la necessaria serietà. Dopo l’accoglienza a dir poco entusiasta del corso a Faenza e Imola e le richieste di portarlo anche in altre città romagnole abbiamo capito che c’è una grande richiesta in particolare da parte dei più giovani verso questo tipo di contenuti totalmente inediti fin ora. Siamo molto felici di poter contribuire nel nostro piccolo alla salvaguardia di questo immenso patrimonio regionale romagnolo”.

Al primo incontro del 17 ottobre ci sarà una presentazione del corso (gratuita) e una lezione di prova in cui verranno spiegati i dettagli anche organizzativi del corso. Fondamentale la prenotazione via Whatsapp al +393391669806, anche per la lezione di prova del 17 ottobre. I posti sono limitati. Calendario: 17, 24, 31 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre. Eventualmente si proseguirà nei mesi successivi. Per ogni informazione rivolgersi sempre al +393391669806 (Fabrizio).