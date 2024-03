“Scrivere e raccontare Forlì”: parte un laboratorio di scrittura

Scrivere e raccontare Forlì. L’assessorato al Welfare del Comune e il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione in concerto con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, propone a Forlì “un nuovo laboratorio di scrittura autobiografica per ricordare, scrivere, attraversare i luoghi della nostra città”.

Dopo la positiva esperienza conclusasi nel 2023 arriva un nuovo percorso di scrittura dedicato alla città. Il focus del laboratorio sarà rappresentato dal tema dei luoghi e i partecipanti potranno esplorare parti della loro storia personale in relazione ai luoghi della città che hanno abitato, incontrato, scoperto o anche solo sognato nel loro percorso di vita. Il laboratorio si pone la finalità di diffondere la memoria individuale e comunitaria della città, attraverso la promozione di pratiche di cittadinanza attiva e partecipativa degli abitanti di Forlì. I partecipanti saranno accompagnati nel recupero della memoria dei luoghi, attraverso esplorazioni narrative e autobiografiche che possano dare voce ai ricordi individuali mettendo in contatto esperienze differenti e promuovere azioni inclusive. Sarà utilizzata la metodologia narrativa autobiografica che offre la possibilità di ricostruire e risignificare frammenti della propria esperienza di vita e di connetterli alla storia collettiva. Il nuovo laboratorio si svolgerà in parte all’interno e in parte all’esterno, lungo le vie cittadine, alla ricerca di significati, valori storici, sociali, culturali, estetici, collegando la dimensione della riscoperta delle memorie individuali e sociali con la dimensione della cura dei luoghi che si abitano e si attraversano nella quotidianità.

Si parte il 6 aprile

Ogni incontro avrà una durata di due ore e mezzo dalle 9,30 alle 12,00 il sabato mattina. L’incontro di apertura è previsto sabato 6 aprile presso la Sala Calamandrei Via delle Torri 13 alla presenza dell’Assessore al Welfare Dott.ssa Barbara Rossi e della Presidente della Libera Università dell’Autobiografia dottoressa Stefania Bolletti. Tutti gli incontri di laboratorio si svolgeranno nelle seguenti date: 6, 13 aprile – 4,11,18 e 25 maggio.

Per iscrizioni e informazioni è necessario contattare il coordinatore del progetto dottor Ermes Fuzzi al numero 0543/712685 o scrivendo una mail a ermes.fuzzi@comune.forli.fc.it entro giovedì 4 aprile. Il numero di partecipanti è limitato a 20 unità.