Sapori e mercati d’autunno a Rocca San Casciano

La sagra dei sapori e mercati d’autunno e della piadina fritta giunta alla 19ª edizione in programma domenica propone un menu vario e ricco di sorprese. Mentre in piazza Garibaldi dal primo mattino lo spazio espositivo per le associazioni, stand con piadina fritta, caldarroste e vin brulè con le vie del centro che si animeranno con gli antichi artigiani all’opera e la vetrina sui prodotti tipici della Romagna Toscana, partirà l’escursione “Alla ricerca dei colori d’autunno” percorso di 9 chilometri e mezzo con la guida ambientale Enrico Laghi (prenotazione al 349.2685862) salendo fino a San Donnino in un tragitto panoramico ad anello. Chi resterà in paese potrà partecipare ai laboratori di cucina di “Due Amiche in Padella” per cucinare i biscotti al vino rosso e uvetta mentre gli stand gastronomici per il pranzo saranno in funzione al Parco Gramsci con un menu a base di cacciagione e piatti tipici del territorio. Ad allietare la giornata (dalle 14) la musica coinvolgente dei Musicanti di San Crispino e i giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57. Da segnalare inoltre un’iniziativa di solidarietà da parte della Pro loco di Silanus, comune di duemila abitanti in provincia di Nuoro, oggetto di studio da scienziati di tutto il mondo per la particolare longevità dei suoi abitanti. Sabato i volontari della Pro loco passeranno casa per casa per donare pane benedetto a ogni nucleo familiare di Rocca, secondo un gesto che a Silanus ha radici molto antiche e profonde e simboleggia conforto, sostegno, vicinanza e solidarietà. Il giorno della Sagra dei sapori e mercati d’autunno della Romagna-Toscana, una rappresentanza della Pro loco e dell’amministrazione comunale, insieme al tenore Sa Madalena di Silanus, avrà a disposizione uno stand per la promozione del territorio. Verranno esposti prodotti tipici locali come i dolci della pasticceria F.G.M., il miele prodotto dalla Cooperativa Bio-Agri Silla, le tipiche spianate dei panifici di Mannu Tomaso e di Fadda Sandro, le salsicce della Bottega della carne di Andrea Zoroddu, e prodotti della zona, come il formaggio “La. Ce. Sa.”, prodotto dal latte proveniente dai pascoli. Verranno inoltre esposti i manufatti tessili dell’associazione culturale “Tessinde” di Silanus.