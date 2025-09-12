Santa SofiaSanta Sofia, si perde mentre cerca funghi, ritrovata dopo ore

Si sono concluse questa mattina le operazioni di ricerca, iniziate nella serata di ieri giovedì 11 settembre, per una donna di 68 anni dispersa in località Fangacci, nel comune di Santa Sofia.

La donna è stata ritrovata viva dai soccorritori. L’intervento ha visto il dispiegamento di numerose unità: il Distaccamento vigili del fuoco di Bagno di Romagna e quello di Rocca San Casciano, squadre Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) e l’Unità di Comando Locale da Forlì, unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco di Parma e Pesaro, un elicottero dell’Aeronautica Militare del 15° Stormo, i Carabinieri e il Soccorso Alpino. La donna, che aveva trovato un riparo di fortuna dove ha passato la notte, é stata ritrovata da una pattuglia dei Carabineri che stava salendo verso il campo base ai Fangacci

Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Forlì-Cesena.