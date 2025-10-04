Santa Sofia, una ciclista cade nel dirupo e si ferisce alle gambe

Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna e del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) di Forlì, sono intervenuti insieme ai tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi nel comune di Santa Sofia: un gruppo di amici è partito dalla Diga di Ridracoli quando in località Poggio La Ghiacciona una bikers del gruppo ha perso il controllo della Mtb precipitando per una quarantina di metri lungo un’impervia scarpata e fermandosi contro un faggio riportando gravi traumi agli arti inferiori. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, e i vigili del fuoco, che hanno predisposto la zona assai impervia creando uno spazio idoneo e sicuro per il recupero tramite verricello. Successivamente è giunto EliRavenna che ha sbarcato l’equipe tecnico-sanitaria che, supportata dai tecnici della stazione monte Falco, ha imbarellato l’infortunata e l’ha recuperata a bordo per portarla all’ospedale di Cesena.