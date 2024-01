Santa Sofia. Soccorso alpino in aiuto a escursionisti e bikers. Effettuati 141 interventi nel 2023

È maggio il mese nero per gli escursionisti che, nella maggior parte dei casi, chiedono soccorso in seguito a cadute. È quanto si evince dal bilancio dei 12 mesi di attività del Soccorso alpino Emilia Romagna (Saer) della Stazione “Monte Falco”, realtà che copre tutto il territorio della Romagna con i suoi 74 Tecnici dislocati su tutte le vallate. Sono stati, infatti, 141 gli interventi effettuati, tra i quali 5 di ricerca dispersi e 33 missioni a bordo degli elicotteri, che hanno visto complessivamente impegnati 703 soccorritori per un totale di 4787 ore. Due sono state, purtroppo, le persone recuperate senza vita. Il motivo più frequente che ha visto impegnati gli uomini della stazione “Monte Falco” sono le cadute degli escursionisti (34% dei casi) ma anche la perdita dell’orientamento fa scattare di frequente l’Sos con 18 interventi registrati nel 2023 mentre sono stati 13 quelli per malore. A chiedere maggiormente aiuto sono gli escursionisti (43%) seguiti da chi pratica la mountain bike (14%). La quasi totalità delle persone aiutate, ovvero il 96% è italiana e nel 28% dei casi ha tra 70 e 80 anni seguiti, al 18% da cittadini tra 60/70 anni. Nel 65% dei casi ad essere soccorsi sono uomini. «I dati sono sempre crudi - afferma il Capo stazione, Valerio Gualtieri -, ma noi che li registriamo lo facciamo per avere uno spaccato della società. Quello che emerge è il fatto che negli ultimi anni la tendenza è quella di un aumento costante degli interventi: nell’arco di 9 anni abbiamo avuto un aumento pari al 140%. Noi continueremo ad esserci, ad addestrarci e a migliorare le nostre specificità, implementeremo dove possibile delle serate a tema o andremo ancor più nelle scuole a fare cultura. La cultura della montagna che si nutre di conoscenza, di lentezza, di solidarietà». Indispensabile è stato l’aiuto offerto durante l’alluvione durante il quale gli uomini e le donne del Soccorso Alpino sono stati impegnati anche a supporto della protezione civile nazionale. «Da giugno 2023 - sottolinea Gualtieri - è stato reso operativo, presso la base 118 di Ravenna, un elicottero con verricello a bordo che ci ha permesso di effettuare interventi più rapidi e con una sinergia 118-Soccorso Alpino ancora più affinata. Ricordo che tutto il personale Saer è formato anche da un punto di vista sanitario mentre sempre all’interno della stazione insistono medici ed infermieri spesso di estradizione 118 emergenza, che sono un valore aggiunto per tutti».