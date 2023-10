Sanità, le Fp Cgil romagnole: “L’Ausl sospenda la Prronta Disponibilità”

Ausl Romagna e sperimentazione della Pronta Disponibilità, le Fp Cgil di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini non hanno mezzi termini. “Esprimiamo la nostra totale contrarietà al fatto che in caso di assenze di personale debbano essere gli operatori della singola Unità Operativa a dover provvedere alla sostituzione dei colleghi, sollevando l’organizzazione dell’Azienda dal suo compito. Soprattutto perché tale autogestione comporta: rientri, con qualche ore di anticipo di avviso e senza alcun indennizzo, da giorni di ferie già programmati; salti riposo o doppi turni”.

“La Direzione della Ausl - si legge nella nota dei sindacati - sostiene ora di utilizzare la “pronta disponibilità” per sopperire, almeno la notte e i giorni festivi, a questa autogestione, quando in realtà è solo un ennesimo tentativo di coprire le carenze di organico.

L'autogestione e la Pronta Disponibilità, non sono le risposte giuste per affrontare le difficoltà che i nostri operatori stanno vivendo e non si possono scaricare sui lavoratori e le lavoratrici le complessità di gestione organizzativa in capo all’azienda.

Tutto questo non farebbe altro che andare ad aggiungersi alle gravose condizioni di lavoro, stress, e burnout a cui i professionisti della sanità sono sottoposti già da diversi anni. Su una cosa conveniamo con la Direzione Generale, il Governo deve assicurare finanziamenti necessari e devono essere autorizzate le assunzioni idonee a garantire i servizi adeguati ai cittadini.

La FP CGIL, insieme a tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, sta ponendo con forza il tema della garanzia dei Servizi Sanitari Pubblici e Universalistici quale elemento prioritario, richiedendo le risorse necessarie che devono essere messe a disposizione nella Legge Finanziaria per l’anno 2024, e un piano straordinario di assunzioni volte a coprire la grave carenza di organici, come rivendicato anche nell’ultima mobilitazione nazionale della CGIL dello scorso 7 ottobre. Chiediamo quindi di sospendere la sperimentazione della Pronta Disponibilità programmata dall’Ausl Romagna. Ai cittadini, che già vivono sulla loro pelle le carenze dei servizi, chiediamo di prestare attenzione a ciò che sta accadendo e di unirsi agli operatori della sanità nella difesa del Servizio Sanitario Nazionale”.