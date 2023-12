Sanità, Donini sulle guardie mediche: «Chi cerca la rissa non avrà considerazione»

BOLOGNA. «Chi cerca la rissa strumentalizzando le mie parole sappia che non avrà alcuna reazione, né alcuna considerazione». L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, replica seccamente ai sindacati sui medici di continuità assistenziale, verso i quali assicura la sua “massima considerazione”. La tempesta nasce dal giudizio espresso da Donini sui carichi di lavoro dei medici di guardia, ora coinvolti nel progetto dei Cau. «Il dato a cui ho fatto riferimento, ossia la media delle prestazioni erogate a livello regionale dai medici di continuità assistenziale, è un dato tracciabile e noto da tempo- afferma Donini- e non costituisce da parte mia alcun giudizio negativo. Non permetto, quindi, che mi si attribuiscano frasi che non ho mai detto e cose che non penso, a partire dal termine fannulloni, chi sostiene il contrario è in palese malafede».

Si tratta «di professionisti preparati e indispensabili» sottolinea Donini parlando sempre dei medici di continuità. «E sono da sempre convinto che ogni professionista possa e debba essere impiegato in questa fase critica per la sanità nel modo più giusto, rispettoso e appropriato. Per questo abbiamo costituito i Cau: per fare in modo che, riorganizzando la continuità assistenziale, i medici possano avere maggiore valorizzazione economica e professionale e i cittadini maggiore opportunità di presa in carico».

Il messaggio è insomma che la riforma va avanti, nonostante le difficoltà di organico emerse in periodo natalizio. «Chi ci vuole fermare si rassegni», avverte infatti Donini. «In sanità le innovazioni sono indispensabili, e anche quelle che danno maggiori opportunità ai cittadini provocano sempre dibattito e a volte reazioni contrarie, è naturale che sia così». «Per quanto mi riguarda- conclude poi l’assessore- sono sempre stato, e sempre sarò, disponibile al dialogo e al confronto, partendo però da una oggettiva analisi della realtà».