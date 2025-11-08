Sanità cooperativa, Legacoop in Romagna per rafforzare la rete territoriale

Prime Center di Cesena, Irst di Meldola, Istituto Oncologico Romagnolo: queste alcune delle realtà sanitarie romagnole di eccellenza al centro della visita di Filippo Barbieri, responsabile nazionale del Progetto Salute di Legacoop. Ad accompagnarlo il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e la coordinatrice dell’attività sindacale, Simona Benedetti.

Collaborazioni su prevenzione e sanità territoriale

Barbieri ha incontrato i responsabili delle strutture per un confronto volto ad approfondire le possibili collaborazioni con particolare attenzione alla prevenzione, alla formazione e alla sanità territoriale. In questo contesto, ha illustrato il ruolo delle cooperative tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta come strumento per rafforzare la sanità territoriale, offrendo supporto gestionale, organizzativo e digitale ai professionisti e promuovendo modelli di assistenza basati su prossimità, integrazione multiprofessionale e continuità delle cure.

Legacoop ha un’associazione dedicata a questo settore, Sanicoop, che rappresenta e coordina in tutta Italia le cooperative di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti socio-sanitari, riunendo circa 80 cooperative, oltre 6.000 soci e 9 milioni di pazienti assistiti.

Legacoop Romagna punto di riferimento

“La visita”, spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, “nasce dalla volontà di Legacoop nazionale di conoscere punti di eccellenza in ambito sanitario, con lo scopo di potenziare la propria rete di cooperative in ambito sanitario. Legacoop Romagna, di suo, punta a diventare un punto di riferimento ancor più solido per le cooperative di medici associati che si stanno formando in Romagna e che già in parte aderiscono all’Associazione, anche aumentando l’interazione già esistente con Irst, Ior e Ausl Romagna”.

Il Progetto Salute nazionale

“Il rafforzamento della sanità territoriale”, ha spiegato Barbieri, “è parte di un più ampio progetto nazionale, il Progetto Salute, che mira a rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso una rete cooperativa della salute integrata e radicata nei territori. L’obiettivo è costruire un ecosistema di valori e competenze capace di rispondere alle sfide sociosanitarie, puntando su sostenibilità, equità e innovazione. Legacoop propone così una nuova alleanza tra pubblico, cooperazione e comunità per un sistema sanitario più forte, vicino ai cittadini e fondato su partecipazione e responsabilità condivisa”.

La delegazione è stata accolta, tra gli altri, dal direttore generale dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, che ha condotto la visita al Prime Center, dal direttore scientifico e dal direttore generale dell’Irst di Meldola, Cristina Marchesi e Nicola Normanno.