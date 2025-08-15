Sagra della Fiorentina a Premilcuore per tre giorni

Il giorno di Ferragosto, la festa della fiorentina per una tre giorni che propone la classica bistecca cotta sulla brace ardente e servita in tavola “al sangue” perché possa conservare le proprietà organolettiche mantenendo inalterati gusto e sapore secondo l’antica ricetta toscana dopo essere stata frollata a lungo. L’originale sagra, recuperata dopo un periodo di oblio, è curata da un quadrumvirato composto da Silverio Spighi, Carlo Galdo, Francesco Guidi ed Alessandra Palaiesi e con il nuovo format è giunta alla nona edizione.

Nell’area feste con gli stand, aperti nei tre giorni solo alla sera dalle 19, sono pronte 2mila bistecche abbinate a patate fritte o fagioli all’uccelletto ma anche tagliatelle al ragù e per i vegetariani ostinati anche un piatto bio di formaggi. Ricco e di qualità il programma degli intrattenimenti musicali. Per la serata di venerdì sul palco ecco i Super90 con musica disco fino al 2000 e a seguire Dj Fabri M; sabato ritorna la volta della band milanese degli Oxxxa, al termine Dj Penzo, mentre domenica serata di chiusura con il gruppo riminese dei JBees ed ancora con Dj Fabri.

«Il nostro fine è quello di promuovere un prodotto tipico del territorio utilizzando il ricavato a scopi sociali – raccontano i quattro organizzatori –. In questi anni abbiamo permesso il rifacimento del fondo sintetico nel campo di calcetto al circolo parrocchiale luogo di ritrovo per momenti felici della nostra infanzia e che adesso in un ideale passaggio di testimone è frequentato dai nostri figli».