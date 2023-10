Dopo aver guidato da Forlì il piccolo satellite che ha immortalato la collisione tra la sonda della Nasa ed un asteroide per modificarne la traiettoria, al centro Aerospace di via Carnaccini non si smette di pensare di guardare alle stelle e pensare in grande. Se nei prossimi mesi il polo universitario forlivese lavorerà assieme all’agenzia spaziale europea, già si guarda a una missione su Urano.

