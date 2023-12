Rocca San Casciano. Lotti: «Sono stati anni molto impegnativi. Rifare il sindaco? Una bella sfida»

La comunità di Rocca San Casciano si lascia alle spalle un drammatico 2023. Ancora oggi a distanza di mesi il sindaco Pier Luigi Lotti deve fare i conti con le conseguenze degli eventi calamitosi che ha messo in difficoltà la popolazione.

Partiamo dall’alluvione. A che punto è la ricostruzione?

«Abbiamo ancora una famiglia fuori casa, proprio in queste settimane sono partiti i sondaggi per valutare i danni provocati dalla frana alle spalle della loro abitazione. Dalla struttura commissariale, invece, sono stati riconosciuti più di 7 milioni di euro per ripristinare la viabilità compromessa dai dissesti di maggio e che hanno visto il paese rimanere isolato per giorni. Risorse che serviranno, nel complesso, ad aprire 17 cantieri, alcuni dei quali già avviati».

Il 18 settembre scorso Rocca San Casciano si è svegliata con una forte scossa di terremoto. A oggi com’è la situazione?

«Sono 24 i nuclei familiari senza la propria casa e per i quali abbiamo dovuto trovare una sistemazione, l’ultima famiglia che ancora è ospitata dalle suore a breve verrà collocata in un’abitazione sistemata da Acer che ha reso disponibili degli immobili. Il problema sono le risorse, queste persone sono proprietarie di appartamenti danneggiati dal sisma e attendono risposte. Il 6 gennaio il presidente della Regione sarà in visita a Rocca San Casciano e incontrerà il comitato che da poco si è costituito».

Cosa si augura per il 2024?

«Un po’ di calma e serenità. In più vorrei che tutti i cantieri venissero aperti così da mettere a terra le risorse messe a disposizione dalla struttura commissariale. Siamo un Comune piccolo e il personale è allo stremo, per cui perchè questo avvenga per alcuni appalti faremo affidamento anche al commissario alla ricostruzione. Colgo l’occasione, visto gli anni difficili che abbiamo passato, per ringraziare i dipendenti che durante l’emergenza hanno lavorato incessantemente, i Vigili del Fuoco e tutti i volontari».

Un mandato caratterizzato da molti eventi eccezionali. Ha deciso di ricandidarsi a sindaco in primavera?

«Sono stati anni davvero impegnativi, se ripenso al Covid nel primo periodo non sapevamo che pesci prendere. Alla luce di tutto quello che è accaduto mi piacerebbe vedere chi ha il coraggio di farsi avanti in questo momento, è una bella sfida. Comunque valuterò bene questa possibilità, ma è presto per sciogliere le riserve. Da poco sono partiti alcuni ragionamenti insieme al mio gruppo, tra l’altro 3-4 membri hanno deciso di ritirarsi per motivi personali e familiari. Vedremo dopo le festività».