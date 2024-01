La sezione Scout Rocca 1 celebra i suoi 100 anni. Lo farà sabato con una giornata ricca di eventi per ribadire l’importanza di fare gruppo, aggregarsi per la comunità e per la propria crescita. Si partirà alle 15 a Santa Maria delle lacrime, con una messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, nel corso della quale ci sarà il rinnovo delle promesse per scout ed ex scout con tanto di benedizione dei fazzolettoni del centenario. Alle 16.45, in piazza Garibaldi, l’apertura dell’anno del centenario, con i saluti delle istituzioni. Saranno presenti il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che potrebbe anche parlare del terremoto che ha colpito anche la zona di Rocca, la deputata ed ex sindaca di Rocca Rosaria Tassinari e l’attuale primo cittadino Pier Luigi Rocca, moderati da Vincenzo Bongiorno. A seguire testimonianze di scout ed ex scout e buffet per tutti i partecipanti.

«Contiamo di radunare tra le 300 e le 400 persone – dice Matteo Mancini, ex scout e tra gli organizzatori della giornata, insieme a tanti altri volontari –. Dieci anni fa, in occasione del 90° anniversario, riuscimmo ad avere la testimonianza anche di chi era bambino in quel 1924 quando nacque la sezione a Rocca. Oggi quelle persone non ci sono più per motivi anagrafici, però abbiamo la leva del 1947, quando riprese l’attività del gruppo scout a Rocca».

Dalla nascita del 1924, infatti, il gruppo scout dovette fare presto i conti con il regime fascista e la sua volontà di monopolizzare la gioventù nell’opera nazionale Balilla. Dopo la guerra però, nel 1947, gli scout tornarono a Rocca. Tra questi anche Mario Biserni, che sarà ad esempio presente alla giornata di sabato. «Rinnoveremo le nostre promesse scout – riprende Mancini – per l’occasione abbiamo anche realizzato un fazzolettone che ricorda i 100 anni. Avremo le testimonianze di scout ed ex scout, come appunto Biserni. Oggi l’attività degli scout è essenzialmente educativa, per bambini, ragazzi e giovani, dai più piccoli alla maggiore età. Attività per la comunità. È un modo di aggregazione importante che serve anche per evitare lo spopolamento che colpisce le nostre zone e quelle montane».