Reddito di cittadinanza, denunciate 26 persone a Forlì, Cesena e Cesenatico. Tra i beneficiari anche un condannato per mafia

C’è chi è stato condannato per associazione mafiosa, chi aveva aperto una partita Iva e chi lavorava in un agriturismo in nero, tra i 26 furbetti sospettati di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Un giro d’affari illecito stroncato dalle indagini delle Fiamme gialle per un ammontare complessivo di circa 100mila euro di indebite percezioni. Le indagini sono frutto del lavoro svolto nel 2023 dal Comando provinciale di Forlì, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, incrociando i dati messi a disposizione da diversi applicativi. Le ipotesi di indebita riscossione riscontrate dalla Guardia di finanza che ora sono al vaglio degli organi competenti, hanno visto coinvolte persone che vivono sia a Forlì che a Cesena e Cesenatico. Tra i casi riscontrati dalle Fiamme gialle, una persona che aveva omesso di dichiarare la sua condanna in via definitiva per associazione mafiosa ma anche alcuni cittadini che, pur beneficiando del sussidio, avevano aperto la partita Iva per l’avvio di attività economiche nei settori dei servizi alla persona, omettendone la comunicazione all’Inps. Nel corso degli accertamenti, i Finanzieri forlivesi hanno pizzicato anche chi per parte del periodo di fruizione del beneficio, era in regime di detenzione oppure aveva omesso di comunicare di avere un componente del nucleo familiare sottoposto a misura cautelare personale. Ancora, i finanziari hanno individuato persone prive del necessario requisito della residenza in Italia oppure chi aveva sottaciuto la titolarità di altre fonti reddituali o il possesso di immobili. Tra i presunti furbetti del reddito di cittadinanza, ci sono anche cittadini che lavoravano in nero in un agriturismo. Sono stati per questo denunciati alla Procura della Repubblica per le violazioni previste e segnalati agli uffici competenti dell’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite. Lo stesso ufficio provvederà anche agli accertamenti necessari a verificare la condotta dei datori di lavoro rei di avere impiegato senza metterli in regola i percettori di reddito di cittadinanza, consentendogli, così facendo, di continuare a percepire indebitamente il sussidio.